Etappensieg für Ölkonzern

imago images/Xinhua Auf Wunsch Frankreichs: Ruandische Truppen auf dem Weg nach Mosambik (Kigali, 11.7.2021)

Nur vier Wochen nach Beginn ihres unterstützenden Militäreinsatzes in Mosambik hat Ruandas Armee einen wichtigen Erfolg gegen die Islamistenmiliz in der Provinz Cabo Delgado vermeldet. »Die Hafenstadt Mocimboa da Praia, die mehr als zwei Jahre lang eine Hochburg der Aufständischen war, ist von ruandischen und mosambikanischen Sicherheitskräften erobert worden«, verkündete das ruandische Militär am Sonntag via Twitter.

Ruandas Regierung hatte am 9. Juli erklärt, auf Anfrage Maputos, umgehend insgesamt 1.000 Soldaten und Polizisten nach Cabo Delgado zu entsenden. Drei Tage später fasste auch die EU einen Beschluss über einen zweijährigen militärischen Trainingseinsatz. Daran beteiligt sind laut AFP neben der früheren Kolonialmacht Portugal auch Frankreich, Italien und Spanien. Die Staatengemeinschaft des Südlichen Afrikas, SADC, schickte Ende Juli ebenfalls Soldaten nach Mosambik. Offizielles Ziel all dieser Einsätze ist die Bekämpfung der Islamistenmiliz Ansar Al-Sunna, der die Regierung Mosambiks und die politischen Führungen der Truppen entsendenden Länder Verbindungen zum Terrornetzwerk »Islamischer Staat« (IS) nachsagen. Dass es Kontakte zwischen der Ansar Al-Sunna und dem IS gegeben hat, daran zweifeln auch internationale Sicherheitsexperten nicht. Mit der Lage in Nordmosambik vertraute Beobachter stellen aber die Theorie in Frage, dass die lokale mosambikanische Miliz vom IS befehligt oder gar kontrolliert würde.

Der Fokus auf die Verbindung zum IS hilft vor allem den Akteuren, die auf eine militärische Lösung des Konflikts setzen. Kritiker der Militäreinsätze weisen dagegen vor allem auf die Verarmung der lokalen Bevölkerung als Ursache des Aufstands hin. Deren Situation hatte sich noch verschärft, nachdem im Jahr 2010 eines der größten unterseeischen Erdgasfelder vor der Küste Cabo Delgados entdeckt worden war. Anstatt von dem Rohstoffreichtum zu profitieren, wurden lokale Gemeinden von ihrem Land vertrieben, um für die Anlagen internationaler Rohstoffkonzerne Platz zu schaffen. »Es ist im wesentlichen eine Revolution marginalisierter junger Menschen, die das Gefühl haben, dass sie von dem Rohstoffreichtum nichts abbekommen. Die kämpfen um ihren Anteil«, erklärte der Sozialwissenschaftler Joseph Hanlon von der Open University im englischen Milton Keynes bereits im April in einem Interview mit dem südafrikanischen Radiosender Cape Talk. Hanlon beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Mosambik und gibt zur politischen Lage in dem südostafrikanischen Land einen wöchentlichen Newsletter heraus.

Mit seiner Einschätzung steht der vielzitierte Experte keineswegs allein. In der Region aktive Organisationen wie Human Rights Watch, Ärzte ohne Grenzen oder Friends of the Earth Mozambique/Justiça Ambiental haben wiederholt Übergriffe des mosambikanischen Militärs auf die Zivilbevölkerung angeprangert und davor gewarnt, dass eine weitere Militarisierung des Konflikts noch mehr junge Menschen in die Arme der Islamistenmiliz treiben könne. Auch der ehemalige mosambikanische Staatspräsident Joaquim Chissano sprach sich jüngst in einem Interview mit Radio Moçambique für die Aufnahme von Verhandlungen mit den Aufständischen sowie für eine Untersuchung der Ursachen der sozialen Krise in Cabo Delgado aus.

Daran scheinen aber weder die aktuelle mosambikanische Regierung noch die beteiligten ausländischen Militärmächte ein Interesse zu haben – weil dem ökonomische Interessen entgegenstehen. Hanlon verwies dazu in seinem Newsletter vom 22. Juli auf eine zwei Tage zuvor veröffentlichte Studie des mosambikanischen Centro de Integridade Publica (CIP), derzufolge »ein guter Teil« der Gasfeldkonzessionen in Besitz der politischen Elite des Landes sei. Diese wiederum will daraus im Zusammenspiel mit internationalen Rohstoffkonzernen Kapital schlagen. Wichtigster Investor ist dabei derzeit der französische Ölkonzern Total, für den in Cabo Delgado ein Projekt im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar auf dem Spiel steht. Vor diesem Hintergrund sind letztlich sowohl der EU-Einsatz als auch das Engagement Ruandas zu sehen, um das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits bei seinem Ende Mai in Kigali persönlich gebeten hatte.