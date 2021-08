11. September: FBI will Akten offenlegen

Washington. Die US-Behörden wollen die Veröffentlichung bislang geheimgehaltener Dokumente zu den Anschlägen vom 11. September 2001 prüfen. Wie das FBI am Montag (Ortszeit) in einem Schreiben mitteilte, wolle es bislang geheime Dokumente prüfen, um »zusätzliche zur Veröffentlichung geeignete Informationen« zu finden. Diese sollten »fortlaufend und so schnell wie möglich« offengelegt werden. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund eines seit Jahren andauernden Rechtsstreits, den Hinterbliebene von Opfern der Anschläge gegen Saudi-Arabien und andere Staaten führen. Über die Jahre hatten sich verschiedenen US-Regierungen auf das Staatsgeheimnis berufen, um einige Dokumente nicht veröffentlichen zu müssen. (AFP/jW)