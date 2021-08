Reizthema Enteignung

Christoph Soeder/dpa Demo gegen die Mietenexplosion in Berlin (23.5.2021)

Im Einladungstext hatte der DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg auf Reizwörter wie »Enteignung« geflissentlich verzichtet. »Wie kann dauerhaft bezahlbares Wohnen in Berlin organisiert werden?« hieß es da eher unverfänglich. Doch das konnte nicht verhindern, dass sich die prominent besetzte Onlinediskussionsrunde zur Wohnungspolitik, zu der die Gewerkschaft am Montag eingeladen hatte, am Ende vor allem um das momentan heißeste Eisen kümmerte: den parallel zu Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl am 26. September angesetzten Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Dabei wurde erneut der Dissens in der »rot-rot-grünen« Berliner Regierungskoalition deutlich, in der die SPD den Volksentscheid ablehnt, während Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke ihn mehr oder weniger entschieden unterstützen.

Ein überzeugendes Plädoyer für die Enteignung hielt Rouzbeh Taheri, Sprecher der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« (DWE), die den Volksentscheid durchgesetzt hat. Wohnen sei ein Grundbedürfnis des Menschen, »das nicht den Gesetzen des Marktes unterworfen werden darf«, sagte er. Es könne nicht sein, dass die Wohnungen von Hunderttausenden Berlinern zum »Spielball von Spekulanten« würden. Mindestens die Hälfte der Wohnungen müssten in den Händen nichtprofitorientierter Unternehmen sein. »Dafür brauchen wir einen großen Schluck aus der Pulle«, so Taheri, der damit die angepeilte Enteignung der zwölf größten Berliner Wohnungsunternehmen meinte. Es sei »längst Zeit«, dass der Artikel 15 des Grundgesetzes angewandt werde, der die Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln erlaubt.

Das sah Mario Hilgenfeld vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen erwartungsgemäß anders. Ein »völliger Irrweg« sei die vorgeschlagene Enteignung, sagte der Lobbyist und wartete mit einer ganz eigenen Interpretation des Artikels 15 auf. Der sei für derartige Zwecke »nicht geschaffen worden«, behauptete Hilgenfeld, sondern 1949 ins Grundgesetz aufgenommen worden, um »Kapital zu akquirieren« für den Wiederaufbau. Dass in Berlin bei Wohnungsbesichtigungen häufig Hunderte Menschen Schlange stehen, leugnete Hilgenfeld nicht. Die Probleme seien aber nicht in der »Konfrontation mit den Eigentümern« zu lösen.

Ziemlich ähnlich sah das Volkswirtschaftler Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforscher (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Er sprach zwar von einem »sehr, sehr angespannten Wohnungsmarkt«, aber nicht von den Profitinteressen der Konzerne. Die Probleme seien vielmehr auf den geringen Leerstand zurückzuführen – dieser sei von fünf Prozent 2019 auf 0,8 Prozent 2020 gefallen – sowie auf die »massiv gestiegene Nachfrage nach Wohnungen«. Dullien sprach sich mit demselben Argument, das gebetsmühlenartig von der Wohnungswirtschaft wiederholt wird, gegen die Ziele des Volksentscheids aus: »Enteignung schafft keinen Wohnraum.«

Das kam beim Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sicher gut an, der in dasselbe Horn stieß. »Ohne Neubau geht es nicht«, erklärte er. Den Volksentscheid kritisierte er nicht direkt, warnte aber davor, »falsche Erwartungshaltungen zu wecken«. Mit einem »Wünsch-dir-was« komme man nicht weiter. In einer Stellungnahme zum Entscheid hatte der Senat kürzlich die Risiken eines Vergesellschaftungsgesetzes hervorgehoben und eine Entschädigungssumme für die rund 226.000 betroffenen Wohnungen von 29 bis 39 Milliarden Euro genannt.

Dem widersprach Taheri vehement. Der Senat gehe vom Verkehrswert der Immobilien aus. Eine »Entschädigung zu Marktpreisen« werde es aber nicht geben. »Über alles, was über 25 bis 30 Milliarden Euro liegt, brauchen wir gar nicht erst zu reden«, sagte der Aktivist. Auch Gaby Gottwald, für die Partei Die Linke im Abgeordnetenhaus, widersprach den Senatszahlen. Eine Entschädigung zum Verkehrswert sei »ausgeschlossen« und auch mit der Logik des Artikels 15 Grundgesetz unvereinbar. Es sei »sehr ärgerlich«, so die Abgeordnete, dass der Senat eine solche Berechnung vorlege: »Das geht auf keinen Fall so.«