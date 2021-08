Joker gegen Parteifreunde

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild Check: Lydia Hüskens FDP-Fraktion kann künftig Voten von Abweichlern der Unionsfraktion kompensieren

Gut zwei Monate nach der Landtags- und rund anderthalb Monate vor der Bundestagswahl steht in Sachsen-Anhalt eine neue Koalition fest. Die Spitzen von CDU, SPD und FDP stellten am Montag abend in der Magdeburger Staatskanzlei den ersten Entwurf für die sogenannte Deutschland-Koalition vor. Über diesen wird bei CDU und SPD nun ein Mitgliedervotum entscheiden. Beim liberalen Juniorpartner wird der Koalitionsvertrag auf einem Parteitag zur Abstimmung kommen. Sollten sich die Koalitionäre für den Entwurf entscheiden, könnte Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) am 16. September – zehn Tage vor der Bundestagswahl – zum dritten Mal ins Amt gewählt werden. Aus der Wahl Anfang Juni war die CDU mit einem Zuwachs von mehr als sieben Prozent als stärkste Fraktion herausgegangen. Während die Union von einem im Vorfeld beschworenen Schreckensszenario der AfD als stärkster Kraft im Landtag profitieren konnte, war die SPD auf unter zehn Prozent der Wählerstimmen abgestürzt. Die Linke fuhr bei der Wahl mit elf Prozent ihr schwächstes Ergebnis in der Landesgeschichte ein.

Die jetzige Zusammensetzung der Koalition ist ungewöhnlich. Nicht nur hat es ein Regierungsbündnis der drei Parteien in der Bundesrepublik seit 62 Jahren nicht mehr gegeben, mehr noch hätte eine Koalition aus CDU und SPD auch ohne die Mitarbeit der FDP über eine Mehrheit im Landtag verfügt – wenn auch eine mit einem Sitz nur äußerst dünne. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte daher schon früh erklärt, einer »Kenia-Koalition« über die Dauer einer weiteren Legislatur nicht zur Verfügung zu stehen. Die FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens hatte nach der Wahl zwar gesagt, nicht als »Reserverad« in ein Regierungsbündnis mit CDU und SPD eintreten zu wollen. Jedoch scheint sich die FDP mit ihrer Rolle im politischen Radkasten des sachsen-anhaltischen Landtags mittlerweile arrangiert zu haben.

Die gerade erst in den Landtag zurückgekehrte FDP kann sich als »fünftes Rad« wohl doch einer prominenten Position in der Regierungskoalition erfreuen. Ihr soll in der kommenden Legislatur das Verkehrsministerium unterstehen, welches um den Bereich Digitalisierung erweitert wird. Das für gewöhnlich mit den Begehrlichkeiten der Liberalen verknüpfte Wirtschaftsministerium wird, mit dem Agrarbereich kombiniert, künftig vom CDU-Landesvorsitzenden Sven Schulze geführt. Die übrigen Bereiche des in der »Kenia-Koalition« den Grünen unterstellten Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie werden dadurch der Kompetenz des Wissenschaftsministeriums von Armin Willigmann (SPD) überantwortet, dessen Haus zuvor die Bereiche Digitalisierung und Wissenschaft umfasst hatte. Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann kritisierte die geplante Auflösung des Ministeriums am Dienstag gegenüber jW als »verantwortungslos und zukunftsfeindlich«.

Dass sich die »große Koalition« wegen ihrer hauchdünnen Mehrheit nun die FDP als Notrad an die Achse schraubt, liegt wohl auch daran, dass sich Ministerpräsident Haseloff in der Vergangenheit nicht auf die vielfach beschworene Abgrenzung zur AfD in seiner CDU-Fraktion verlassen konnte. »Scheinbar sind einige Kräfte in der CDU nicht berechenbar«, sagte die Linken-Landtagsabgeordnete Monika Hohmann am Dienstag auf Anfrage gegenüber jW. Es gebe noch aus der alten CDU-Fraktion »einige, die der AfD zugeneigt sind«.

Im Dezember 2020 hatte sich in der Auseinandersetzung um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags abgezeichnet, dass die CDU bei einer Abstimmung über die Erhöhung mit Stimmen der AfD dagegen und nicht mit SPD und Grünen zugunsten der Beitragsänderung votiert hätte. Um nicht offensichtlich mit der AfD abstimmen zu müssen, hatte Haseloff den Antrag vor der Abstimmung zurückgezogen. Die Beitragserhöhung scheiterte aufgrund ausbleibender Zustimmung Sachsen-Anhalts somit auch auf Bundesebene – das Bundesverfassungsgericht hatte den Vorgang vergangene Woche als Verstoß gegen die grundgesetzlich verankerte Rundfunkfreiheit gerügt. »Die FDP dient Herrn Haseloff als Sicherheitsjoker«, so Hohmann im Gespräch mit jW. Bezüglich der neuen CDU-Landtagsfraktion werde man sehen, »inwieweit die zehn neuen Kräfte, die nun dazugekommen sind, zu Haseloff oder zur AfD stehen«.