NATO wird kleinlaut

Abdullah Sahil/AP/dpa Taliban-Kämpfer haben in den letzten Wochen weite Teile Afghanistans unter ihre Kontrolle gebracht (Kundus, 9.8.2021)

NATO und Bundesregierung haben die afghanischen Taliban zu einem sofortigen Waffenstillstand und zum Stopp ihrer Offensive zur Eroberung des ganzen Landes aufgefordert. Ein NATO-Sprecher sagte der Deutschen Presseagentur am Dienstag in Brüssel, das Bündnis sei über den raschen Vormarsch der Islamisten »sehr besorgt«, zumal dieser offenbar mit heftiger Gewalt gegen Zivilisten verbunden sei. Die Taliban müssten verstehen, dass die »internationale Gemeinschaft« sie nie anerkennen werde, wenn sie den politischen Prozess verweigerten und das Land mit Gewalt erobern wollten.

Auch eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte laut FAZ vom Dienstag, die Bundesregierung sei nicht bereit, durch militärische Gewalt veranlasste Machtverschiebungen »über Nacht« anzuerkennen. Das einzig Interessante daran ist die Einschränkung »über Nacht«. Die FDP forderte dagegen, die Verhandlungen mit den Taliban einzustellen und statt dessen Druck auf Pakistan auszuüben, die Bewegung nicht länger zu unterstützen. Pakistanische Geheimdienste gelten als Gründerväter der Taliban in den 1990er Jahren.

Auf wenig Gegenliebe im politischen Berlin stieß der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen mit seiner Forderung, die Bundeswehr erneut nach Afghanistan zu schicken. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hielt ihm entgegen, dieser Vorstoß sei völlig unrealistisch. Wer die Taliban militärisch besiegen wolle, müsse sich auf einen »sehr langen und sehr harten Kampfeinsatz« einstellen. Sie bezweifle, dass Politik und Gesellschaft in Deutschland hierzu bereit seien. Insofern sei die Entscheidung der NATO zum Rückzug aus Afghanistan richtig gewesen. Röttgen hatte am Wochenende argumentiert, wenn sich die USA entschließen sollten, den Vormarsch der Taliban doch noch militärisch zu stoppen, dann solle sich die Bundeswehr einer eventuellen Bitte Washingtons um Unterstützung nicht verweigern. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wies die Forderung zurück: Für einen neuerlichen Kriegseinsatz fehlten die politischen Voraussetzungen.

In Afghanistan dauert der Vormarsch der Taliban unterdessen an. Innerhalb der vergangenen Woche eroberten sie sechs weitere Provinzhauptstädte, insbesondere entlang der afghanischen Nordgrenze. Diese Regionen sind strategisch bedeutsam, weil sie den Taliban erlauben, sich der 50 Prozent des Staatshaushaltes ausmachenden Zolleinnahmen der Regierung zu bemächtigen und insbesondere auch den Handel mit in Afghanistan produzierten Drogen zu steuern. Opium ist das wichtigste Exportgut des Landes und wird über die zentralasiatischen Exsowjetrepubliken weiter nach Russland und Europa geliefert. Rund eine Viertelmillion Afghanen wurde seit Beginn der Taliban-Offensive im Mai innerhalb des Landes in die Flucht getrieben. Allein beim Fall von Kundus sollen nach Angaben des dortigen Gouverneurs der Zentralregierung 5.000 Autos die Stadt in Richtung der Hauptstadt Kabul verlassen haben.

In Berlin geht derweil der Streit um den Umgang mit zwei Personengruppen weiter, durch die die Bundesrepublik mit Afghanistan in Verbindung steht. Die eine sind die ehemaligen »Ortskräfte«, also Afghanen, die mit der Bundeswehr als Dolmetscher und in anderen Funktionen zusammengearbeitet haben. Die anderen sind Flüchtlinge, die nach dem Willen der Bundesregierung wieder nach Afghanistan zurückgeschickt werden sollen. Zu den Ortskräften erklärten das Innen- und das Verteidigungsministerium, bisher seien etwa 1.700 von ihnen – einschließlich Familienangehörigen – in Deutschland aufgenommen worden. Die größte Schwierigkeit bestehe darin, dass die Ausreisewilligen sich zuvor von den afghanischen Behörden – deren Kontrolle über das Land gerade zusammenbricht und die andere Sorgen haben dürften, als Passanträge zu bearbeiten – Reisedokumente besorgen müssten. Seit Anfang August sei in Kabul auch ein deutsches Büro tätig, um »Personen, die sich bedroht fühlen«, zu unterstützen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Dienstag, Deutschland könne über die Aufnahme dieser Menschen nicht im Alleingang entscheiden, sondern müsse sich mit der afghanischen Regierung absprechen.

Was die Flüchtlinge angeht, so appellierten am Dienstag 26 Verbände und Organisationen an die Bundesregierung, die Abschiebeflüge nach Afghanistan sofort einzustellen. Es gebe dort aktuell keine sicheren Gebiete mehr, heißt es in einer unter anderem von Amnesty International, Pro Asyl sowie den kirchlichen Hilfswerken Misereor und Brot für die Welt unterzeichneten Erklärung. Jede derzeit vollzogene Abschiebung verstoße gegen das Völkerrecht. Die Bundesregierung will nach Angaben des Auswärtigen Amts in Kürze ein »aktualisiertes Lagebild« erstellen, auf dessen Grundlage entschieden werden soll.