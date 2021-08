China zieht Botschafter aus Litauen ab

Beijing. Vor dem Hintergrund diplomatischer Spannungen hat China seinen Botschafter aus Litauen abgezogen. Das Außenministerium in Beijing teilte den Abzug von Shen Zhifei am Dienstag mit, nachdem die abtrünnige Provinz Taiwan vor drei Wochen angekündigt hatte, eine Landesvertretung in dem NATO-Staat Litauen zu eröffnen. »Die Entscheidung verstößt schamlos gegen den Geist des Kommuniqués über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Litauen und untergräbt Chinas Souveränität und territoriale Integrität ernsthaft«, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums. »Die chinesische Regierung spricht sich kategorisch gegen diesen Schritt aus.« Zudem wurde Litauen dazu aufgefordert, seinen Botschafter aus Beijing abzuziehen. (dpa/jW)