imago images/Sammy Minkoff Kletterolympiasiegerin Janja Garnbret aus der Slowakei meistert den Parcours (hier bei den Austria Climbing Open, Innsbruck, 26.6.2021)

Bei den olympischen Spielen konnte die Weltspitze des Kletterns vergangene Woche erstmalig einem globalen TV-Publikum zeigen, was ihr Sport zu bieten hat. Sowohl die Entscheidungen der Männer als auch die der Frauen waren an Dramatik kaum zu überbieten. Bei den Männern wurde der gesamte Wett­bewerb durch zum Teil weitgehend unbekannte Sportler auf den Kopf gestellt, während bei den Frauen die Topathletinnen um die Medaillen kämpften.

Zunächst waren in der Qualifikation jeweils 20 Frauen und 20 Männer im eigens für Olympia geschaffenen Dreikampf gegeneinander angetreten. Zum Finaleinzug wurden die Einzelplazierungen in den Disziplinen Speed (Geschwindigkeitsklettern), Bouldern (Klettern in Absprunghöhe ohne Sicherung) und Lead (Schwierigkeitsklettern am Seil) multipliziert. Das führte zeitweise zu hektischem Hin-und-her-Gerechne, weil sich mit jeder neuen Plazierung auch die Faktoren der bereits Gekletterten änderten.

Bei den Männern sorgten insbesondere die Künste Mickaël Mawems für Aufsehen. Der Franzose, der bei internationalen Turnieren bisher meist im Mittelfeld rangierte, beendete den Vorkampf überraschend als Erster. Im Finale traten die acht Besten in den drei Disziplinen erneut gegeneinander an – und es kam anders als erwartet. Beim Lead sprintete Alberto Ginés López aus Spanien in atemberaubenden 6,42 Sekunden eine 15 Meter hohe senkrechte Kletterwand empor. Beim Bouldern konnte Nathaniel Coleman aus den USA die meisten Schwierigkeiten bewältigen. Bei einer der zu bezwingenden Herausforderungen mussten die Sportler kurzzeitig mit den Füßen voraus klettern, was für spektakuläre Szenen sorgte. Die beiden sicherten sich für die Gesamtwertung jeweils einen begehrten ersten Rang.

In der dritten Disziplin, dem kräftezehrenden Lead, sorgte Jakob Schubert aus Österreich für eine Sensation. Er erreichte als einziger die Spitze der felsenähnlichen, 25 Meter hohen Kletterwand und schob sich von Platz sieben auf Platz drei vor. Gold ging an den erst 18jährigen Ginés López, Silber an Nathaniel Coleman. Der zeitweise führende Mickaël Mawem kam auf Platz fünf, und der vierfache Weltmeister und Titelaspirant Adam Ondra aus Tschechien belegte überraschend nur Platz sechs.

Ähnlich spannend war der Wettkampf der Frauen. Zunächst stellte Aleksandra Miroslaw aus Polen beim Speedklettern mit der Bestzeit von 6,84 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Beim Bouldern trennte sich jedoch das Feld. Janja Garnbret aus der Slowakei meisterte zwei von drei Herausforderungen vollständig. Das gelang keiner der anderen Finalistinnen. Die sechsfache Weltmeisterin lag auch beim Schwierigkeitsklettern vorn und sicherte sich souverän den ersten Platz. Beim Wettkampf um die folgenden Plätze wurde es erneut dramatisch.

Da beim Bouldern keine der Verfolgerinnen eine Herausforderung erfolgreich absolvierte, zählten Zwischenstände und Versuche, was die ohnehin schon komplizierte Rechnerei nicht einfacher machte. Die Entscheidung bei den Frauen fiel ebenfalls in der Schlussdisziplin, dem Schwierigkeitsklettern. Abgesehen von der Plazierung der frühzeitig als Siegerin feststehenden Janja Garnbret änderte sich die Gesamtwertung mit jeder Athletin. In einem bis zuletzt spannenden Wettkampf erreichte Mihou Nonaka den zweiten Platz vor Akiyo Noguchi, beide aus Japan. Die 32jährige krönte und beendete mit der Bronzemedaille ihre erfolgreiche Karriere als Sportkletterin, in der sie insgesamt 21 Weltcupturniere gewinnen konnte.

Das gesamte Turnier wurde von Experten des Internationalen Olympischen Komitees beobachtet. Eine Wiederaufnahme des Sportkletterns bei Olympia 2024 in Paris steht wohl außer Frage. Am Wettkampfmodus kann sich jedoch einiges ändern. Eine Aufspaltung des Dreikampfes in nur zwei Wettbewerbe ist wahrscheinlich. Als Einzelentscheidung würden die Spezialisten im ­Geschwindigkeitsklettern (Speed) aufeinandertreffen. Eine Kombination aus Bouldern und Schwierigkeitsklettern (Lead) wird bereits bei internationalen Wettkämpfen praktiziert.