Firmen wollen Homeoffice ausweiten

Mannheim. Viele Unternehmen wollten ihre Homeoffice-Angebote ausweiten, sagte Daniel Erdsiek vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Mittwoch in Mannheim. Insbesondere in der Informations- und Kommunikationsbranche ist demnach das Homeoffice auf dem Vormarsch. Vor der Coronapandemie hatte etwa die Hälfte der Unternehmen in diesem Bereich einem Teil der Beschäftigten angeboten, mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice zu arbeiten. Im Juni 2021 planten 74 Prozent der Unternehmen, Homeoffice auch in der Zeit nach Corona einzusetzen. (dpa/jW)