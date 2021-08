Nachschlag: Olympia abschaffen

imago images/Xinhua Nicht ohne die Fahnenträger: Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Tokio am Sonntag

Wir Kurden haben keinen eigenen Staat, und das hat uns über Jahrhunderte viele Probleme verursacht. Hin und wieder gibt es aber diese seltenen Momente, in denen man auch froh darüber ist: Etwa wenn Menschen mit Nationalflaggen ihre Nationalstaaten »unterstützen«. Ob Eurovision Song Contest oder Fußballturniere; selbst vor dem Petersplatz cheeren Menschen mit ihren Fahnen und hoffen, dass nach jedem toten Papst ihr Landsmann »gewinnt«. Warum auch wollen, dass der geschulteste Geistliche oder der beste Steuertrickser an die Spitze kommt – je nachdem. Ähnlich mit Olympia: DLF Kultur hat im Beitrag mit dem Titel »Spiele der Wahrheit« (kotz) eine Bilanz des Turniers in Tokio gezogen. Für Leute, die Interesse an den Spielen haben: Einige gute Punkte sind dabei. Was zu kurz kommt, oder gar fehlt: Ressourcenreiche Staaten kaufen sich Athleten und Erfolge, wollen ihre »Überlegenheit« mit Hilfe der Anzahl von Medaillen beweisen und versuchen, Sportler irgendwie »legal« zu dopen. Bitte schafft Olympia ab. (es)