Niemand will Krieg

imago images/Xinhua Krater im Gebiet von Al-Aischija im Süden Libanons nach einem israelischen Luftschlag (5.8.2021)

Nach mehrtägigem Raketenschlagabtausch an der südlichen Grenze des Libanon hat sich der Vorsitzende der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, am Sonnabend zur Lage geäußert. Die Hisbollah sei nicht an einem Krieg interessiert, sagte Nasrallah in einer Rede, die vom Hisbollah-nahen Fernsehsender Al-Manar übertragen wurde. Allerdings werde man nicht zulassen, dass Israel das errungene »Gleichgewicht des Schreckens« verändere.

Die aktuelle Eskalation hatte am Mittwoch mit Raketenbeschuss aus dem südlichen Libanon begonnen. Aus israelischen Sicherheitskreisen hieß es, insgesamt seien drei Raketen von namentlich nicht genannten palästinensischen Gruppen im Süden Libanons abgefeuert worden. Die israelischen Streitkräfte (IDF) reagierten mit Artilleriebeschuss, gefolgt von Angriffen der israelischen Luftwaffe auf unbewohntes Gebiet im Süden des Libanon.

Die Hisbollah antwortete darauf mit dem Abschuss von 122-Millimeter-Raketen auf IDF-Stellungen im Gebiet der Scheeba-Farmen, wie aus einer Erklärung der Hisbollah vom Freitag hervorging. Das Areal befindet sich am Westhang des Berges Hermon auf den syrischen Golanhöhen, die Israel im Zuge des Sechstagekrieges 1967 besetzte. Der Beschuss sei eine »Antwort auf die Angriffe der israelischen Luftwaffe auf unbewohnte Gebiete im Süden Libanons« am Tag zuvor. Die meisten der aus dem Libanon abgefeuerten Raketen wurden vom israelischen Luftabwehrsystem »Eiserne Kuppel« abgefangen.

»Was in den vergangenen Tagen geschehen ist, war sehr gefährlich«, sagte Nasrallah unter Verweis auf den Krieg mit Israel im Sommer 2006. Die »wichtigste strategische Errungenschaft« des damaligen Krieges sei gewesen, dass Israel das errungene »Gleichgewicht des Schreckens« akzeptieren müsse. »Wir werden nicht zulassen, dass diese Einsatzregeln für die Streitkräfte (Rules of Engagement) geändert werden«, sagte Nasrallah. Auf die israelischen Luftwaffenangriffe habe man direkt reagieren müssen: »Wir haben uns für den Beschuss von unbewohntem Gebiet während des Tages entschlossen. Unsere Vergeltung war überlegt. Wir haben eine Erklärung veröffentlicht und die Verantwortung für die Operation übernommen«, so Nasrallah. »Feuer für Feuer« – darauf werde Israel sich einstellen müssen.

An die israelische Armee gerichtet, warnte Nasrallah, sie solle die Hisbollah nicht unterschätzen. Man sei zwar mit drängenden innerlibanesischen Problemen konfrontiert, werde aber die »Verantwortung, unser Volk zu verteidigen«, nicht vernachlässigen: »Setzen Sie nicht auf den Existenzdruck der libanesischen Bevölkerung.« Es wäre ein großer Fehler, Krieg gegen den Libanon zu beginnen.

Nasrallah ging auf zahlreiche, vorwiegend vom westlichen Ausland gegen den Libanon vorgebrachte Vorwürfe ein. Die Verantwortung für die Explosion im Hafen von Beirut dürfe nicht politisch instrumentalisiert werden, auf Provokationen werde die Hisbollah nicht reagieren. Vielmehr versuche sie alles, um die Lebensbedingungen im Libanon zu verbessern und den Menschen zu helfen.

Ein IDF-Sprecher erklärte, Israel sei »nicht an einer Ausweitung des Konflikts interessiert und wolle keinen Krieg beginnen«. Die IDF-Luftwaffe werde ihre »Lufthoheit über dem Südlibanon aufrechterhalten«. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett warf laut dpa dem Iran und der Hisbollah vor, die Bevölkerung des Libanon in eine »Front gegen Israel einspannen« zu wollen.

Die beste Möglichkeit, an der »nördlichen Grenze« den Frieden zu sichern, sei es, die Forderungen des Libanon nach internationaler Finanzhilfe zu unterstützen, riet der frühere IDF-Generalmajor Giora Eiland in einem Kommentar in der englischsprachigen Ausgabe der israelischen Internetzeitung Ynet. Dafür müsse wiederum Bedingung sein, dass die militärische und politische Macht der Hisbollah reduziert werde, fordert Eiland.