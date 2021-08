Conte hat es geschafft

imago images/Insidefoto Vom parteilosen Premier zum Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung: Conte vor dem Palazzo Chigi in Rom (19.7.2021)

Nach monatelangem Feilschen ist der italienische Expremier Giuseppe Conte am Wochenende zum neuen Chef der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) gewählt worden. Von 67.064 stimmberechtigten Mitgliedern der Bewegung votierten mehr als 92 Prozenten für den Juraprofessor der Universität von Florenz. Damit legte er gegenüber der Annahme des von ihm ausgearbeiteten Statuts, für das eine Woche vorher 87 Prozent gestimmt hatten, nochmals um fünf Prozentpunkte zu.

Seit im Januar 2020 die M5S-Basis den Rücktritt des rechtsaußen stehenden Außenministers Luigi Di Maio als Parteichef durchgesetzt hatte, war die Sterne-Bewegung ohne Führung. Der Senator und Mitbegründer der Bewegung 2009, Vito Crimi, war nur als Interimschef bestimmt worden. Angesichts der für den 17. und 18. Oktober in 1.162 Gemeinden, darunter 18 Provinzhauptstädte (einschließlich Turin, Mailand, Bologna, Rom und Neapel), angesetzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen kündigte Conte an, sich im September auf eine Tour durch das Land zu begeben. Mit der zugesagten Unterstützung für die in Rom zur Wiederwahl antretende M5S-Bürgermeisterin Virginia Raggi kommt es zur Konfrontation mit dem Kandidaten des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), dem ehemaligen Minister und EU-Parlamentarier Roberto Gualtieri. 2016 war Raggi noch mit Hilfe der Stimmen der faschistischen Brüder Italiens (FdI) von Georgia Meloni ins Campidoglio gewählt worden.

Der früher parteilose Conte ist als ein wendiger Politiker bekannt. 2018/19 war er Chef der Regierung, die die Sternepartei mit der ultrarechten Lega Matteo Salvinis bildete, wechselte nach deren Scheitern die Seite und trat an die Spitze eines Kabinetts, das M5S mit dem vorher verfeindeten PD formierte. Im Januar 2021 liefen die Führungen seiner Koalitionspartner mehrheitlich zu dem früheren EZB-Banker Mario Draghi über, der mit ihnen, den Faschisten der Forzapartei (FI) von Expremier Silvio Berlusconi und der Lega Salvinis eine Regierung bildete. Für den wendigen Conte erneut kein Grund, die ihm angetragene Führung der tief in der Krise steckenden und den Kurs rechter und rassistischer Parteien mittragenden Bewegung abzulehnen.

Allerdings wäre er beinahe in der Auseinandersetzung mit dem Fünf-Sterne-Gründer, dem früheren Komiker Giuseppe Grillo, gescheitert. Der wollte weiter die Zügel der Führung in der Hand behalten und Conte zur Galionsfigur ohne Führungsrechte degradieren – er warf ihm vor, »keine politische Vision« zu haben. Das war nun selbst dem anpassungsfähigen Conte zu viel, und er drohte, die Sache hinzuschmeißen und eine eigene Partei zu gründen. Als ihm bereits eine ansehnliche Schar Senatoren und Abgeordnete der M5S-Gefolgschaft zusagten, ruderte Grillo – vorerst, wie Insider meinen – zurück und ließ über das von Conte ausgearbeitete Statut abstimmen, das dann mit 87 Prozent angenommen wurde.

Es legt erstmals die Funktion eines Präsidenten fest, als der Conte der einzige Verantwortliche der Partei ist. Er benennt die Kandidaten für die Wahl der Führung, unterbreitet die programmatischen Vorschläge und gibt auch in der Außenpolitik die Linie vor. Dem herrschsüchtigen Grillo wurde eingeräumt, »Garant« der Bewegung und ihres Kurses zu sein. Was immer darunter zu verstehen sein mag. Dass »die Kuh damit vom Eis« ist, wie manche Medien meinen, dürfte, so auch das linke Manifesto, fraglich sein. Fest steht allenfalls, dass Premier Draghi erst einmal aufatmen kann. Der Traum von einem Häufchen Linker von M5S als einer Antiestablishmentpartei ist ausgeträumt. Die Gefahr, dass M5S auf Forderung dieser Basis die Regierung verlässt, ist vom Tisch. Wie Conte bekräftigte, verbleibt M5S mit seinen vier Ministern in der Regierung. Zur Sicherung seines Kurses will er, wie verlautet, den auf der äußersten Rechten stehenden Di Maio für sein Führungsteam vorschlagen.