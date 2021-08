US-Militär hält an Standorten in BRD fest

Wiesbaden. Entgegen ursprünglicher Pläne behält das US-Militär mehrere Standorte in der Bundesrepublik, die zunächst zurückgegeben werden sollten. Die US-Army begründete den Schritt am Montag in ihrem europäischen Hauptquartier in Wiesbaden mit einem wachsenden Bedarf an Einrichtungen auf dem europäischen Kontinent. Dies betreffe das Amelia Earhart Center in Wiesbaden, die Pulaski Barracks in Kaiserslautern, die Barton Barracks im bayerischen Ansbach, die Coleman Barracks in Mannheim sowie das Weilimdorf Warehouse in Stuttgart. Die Husterhöh-Kaserne in Pirmasens soll außerdem von der US-Army zur US-Air Force wechseln. Abzugspläne des früheren US-Präsidenten Donald Trump hatte sein Amtsnachfolger Joseph Biden zurückgenommen. Die USA hatten im April angekündigt, ihr Truppenkontingent in der BRD um 500 Soldaten aufzustocken. (dpa/jW)