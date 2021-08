Nächste Provinzhauptstadt erobert

Abdullah Sahil/AP/dpa Trümmer: Die Stadt Kundus hat unter den Kämpfen schwer gelitten (8.8.2021)

Die radikalislamischen Taliban haben am Montag die sechste afghanische Provinzhauptstadt binnen weniger Tage erobert. Die Miliz habe nunmehr die »volle Kontrolle« über Aibak in der nordafghanischen Provinz Samangan, sagte Vizegouverneur Sefatullah Samangani der Nachrichtenagentur AFP. Die Islamisten rückten laut einem Taliban-Sprecher zudem auf Masar-i-Scharif vor, die größte Stadt im Norden Afghanistans.

Seit Freitag haben die Taliban insgesamt sechs Provinzhauptstädte erobert. Ihr größter militärischer Erfolg war am Sonntag die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kundus. Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai hat die Miliz bereits weite Teile des Landes eingenommen. Am Montag zogen sie nun kampflos in die Stadt Aibak ein. Die Stammesältesten hätten die Behörden nach den wochenlangen Gefechten in den Randbezirken der Stadt gebeten, weitere Gewalt zu verhindern, erklärte Vizegouverneur Samangani.

Sollten die Taliban auch das wirtschaftlich bedeutsame Masar-i-Scharif, Hauptstadt der Provinz Balch, einnehmen, wäre dies ein weiterer harter Schlag für die Regierung. Damit würde Kabul die Kontrolle über den Norden des Landes endgültig verlieren. In Masar-i-Scharif befand sich während des internationalen Kampfeinsatzes in Afghanistan über Jahre hinweg das größte Feldlager der Bundeswehr. Erst Ende Juni waren die letzten Bundeswehr-Soldaten von dort nach Deutschland zurückgekehrt.

Nach der Eroberung von Kundus durch die Taliban hat jedoch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, am Wochenende einen neuen Bundeswehr-Einsatz gefordert. In einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte der CDU-Politiker, die »internationale Gemeinschaft« müsse den Vormarsch der Taliban stoppen. Dies könne auch eine Beteiligung der Bundeswehr bedeuten. Arne Collatz, Sprecher des Verteidigungsministeriums, wies den Vorschlag am Montag zurück. Es sei »nicht erkennbar«, dass es dafür eine politische Mehrheit in der BRD gebe. (dpa/AFP/jW)