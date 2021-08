Yoga statt Arbeitsrechte

AdoraPress/M. Golejewski Widerstand organisieren: Jakob vom Gorillas Workers Collective bei einer Fahrraddemo in Berlin am 17. Juli 2021

Jakob Pomeranzevs Elektrofahrrad knackt laut, als er einen Gang hochschaltet. Konzentriert windet er sich durch den Kreuzberger Verkehr. Viel Zeit hat er nicht, um die Lebensmittel in seinem Rucksack zum Kunden zu bringen. Binnen zehn Minuten nach Bestellung sollen die Frühstückseier oder das Feierabendbier beim Kunden sein. Ein Großteil der Zeit geht schon beim Zusammenstellen der Lieferung im Warenhaus drauf. Wenn Jakob sich dann noch einmal verfährt oder den Hausaufgang nicht findet, wird es eng, und er kann sich das so wichtige Trinkgeld abschminken.

Erst vor einem guten Jahr startete die Gorillas Technologies GmbH den Betrieb und legte ein rasantes Wachstum hin. Sie eröffnete Filialen in 21 deutschen Städten und expandierte in sieben Länder. Als erstes Startup Deutschlands steigerten sie den Wert ihres Unternehmens in weniger als einem Jahr auf eine Milliarde Euro. Ein hippes Startup-Feeling verspricht Gorillas auch seinen Fahrern – im Unternehmenssprech Rider genannt. Am mittlerweile arbeitsfreien Sonntag lädt der Warenhausmanager zum Grillen ein. »Im Winter haben die ein paarmal einen DJ vorbeigeschickt, der, ohne zu fragen, uns während der Schicht beschallt hat«, erinnert sich Jakob. Aber an Wasseranschlüsse in den Personalküchen hätte das Unternehmen nicht gedacht. »Wir waschen unser Geschirr auf dem Klo.« Auf die Frage, ob sie denn Duschen hätten, um sich den Schweiß der Schicht abzuwaschen, reagiert Jakob verwundert. »Manchmal gibt es einen Haartrockner.« Gorillas hätte auch überlegt, den Ridern vor Schichtbeginn einen Yogakurs anzubieten. »Ich weiß nicht, was die da oben rauchen. Aber wie kommt eine nüchterne Person auf die Idee, DJs in den Lagern auflegen zu lassen, anstatt pünktlich die Löhne auszuzahlen oder sich darum zu kümmern, dass wir ausreichend Equipment für die Arbeit haben?«

Alltägliche Gefahr

Abgesperrt mit einem gelben Band stehen vor dem Warenhaus rund drei Dutzend Fahrräder. Der Friedhof, wie Jakob ihn nennt. Vor zwei Wochen hätten sie neue E-Bikes bekommen. »Zwei Drittel sind jetzt schon kaputt. Die Pedale fallen ab, und die Bremsen funktionieren nicht. Das kann saugefährlich sein auf der Straße!« Jakob beobachtet aufmerksam eine Frau, die mit dem Warenhausmanager in der Sonne Kaffee trinkt: die neue Managerin für Berlin-Süd. Als sie ihre Tasse ausgetrunken hat, fängt Jakob die Frau mit ein paar Kollegen ab, um sie zur Rede zu stellen. Sie erzählen ihr von den kaputten Fahrrädern, fehlender Schutzausrüstung wie Helme und Regenkleidung und Fehler in der Lohnabrechnung. »Warum«, fragt ein Kollege die Managerin, »braucht eine Firma, die in zehn Minuten liefert, Monate, um Löhne zu zahlen?« Zögernd und sichtlich verlegen antwortet sie: »Habt ihr probiert, den Rider-Support zu kontaktieren?« Die drei gucken sich kurz an und brechen in Lachen aus.

Der Rider-Support ist irgendwas zwischen Kundenservice und Personalabteilung. Aber ohne ein Büro, dass die Rider bei Problemen aufsuchen können. Eine Telefonnummer gibt es auch nicht und E-Mails werden über Monate nicht beantwortet. »Nach den letzten Streiks reagiert der Rider-Support zwar etwas schneller«, antwortet Jakob der Managerin, »aber das einzige, was sie machen, ist das Service-Ticket als abgeschlossen zu markieren. Ohne jedoch auf unsere Fragen zu antworten.« Auf seine Frage, wie viele Personen eigentlich beim Rider-Support arbeiten, weiß die Managerin keine Antwort. Aber sie versichert, dass sie gerade Verstärkung im Team suchen würden. Sie arbeite daran, die Situation zu verbessern, aber sie sei selber nur ein kleines Licht und könne nichts versprechen. »Kein Unternehmen kann das.«

Mangelndes Equipment und fehlerhafte Lohnabrechnungen scheinen eher die Regel als eine Ausnahme zu sein. Jakob erinnert sich noch an ihren ersten Streik im Februar. Über Wochen hätten sie sich beschwert, dass es zuwenig Winterkleidung gäbe. Als in der zweiten Februarwoche Berlins Straßen dann unter einer tiefen Schneedecke begraben wurden, hätte ein Warenhausmanager zu seinen Beschäftigten gesagt: »Wenn ihr nicht fahren wollt, dann lauft«, erzählt Jakob. Das habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Am Montag, dem 8. Februar, legten erst die Beschäftigten des Lagers »Checkpoint Charlie« die Arbeit nieder. Weitere Lager schlossen sich dem wilden Streik an und setzten durch, dass Gorillas bis zum Ende der Woche den Betrieb einstellte. Der spontane Streik bildete den Auftakt einer Vernetzung der Gorillas-Rider. Am Anfang wäre es nicht einfach gewesen, erzählt Jakob. Um keine Entlassung zu riskieren, veranstalteten sie nur geheime Treffen. Doch setzten sie seit dem ersten Moment auch auf Öffentlichkeit und begannen, über die Missstände im Betrieb zu twittern. Nach längeren Diskussionen beschlossen sie, Betriebsratswahlen einzuleiten. »Die Rechte von Betriebsräten in Deutschland sind zwar sehr beschränkt«, erzählt Jakob, »aber der erweiterte Kündigungsschutz ist wichtig, um auch öffentlich agieren zu können.« Er gehörte zu den drei Personen, die die Einladung zu einer Betriebsversammlung unterschrieben.

Vor der Betriebsversammlung kam es dann auch zum ersten offenen Konflikt zwischen Management und dem Gorillas Workers Commitee (GWC). Eine größere Gruppe des mittleren Managements probierte, an der Versammlung teilzunehmen. Doch laut Betriebsverfassungsgesetz sind leitende Angestellte von der Wahl eines Betriebsrates ausgeschlossen. »Gorillas hat uns erst am Vorabend eine aktualisierte Personalliste geschickt«, beschwert sich Jakob. Aber die Tätigkeitsbezeichnungen hätten keine Angaben enthalten, wer wieviel Verantwortung trägt und wer Personalentscheidungen treffen kann. »Woher sollen wir wissen, ob ein Arti-Direktor Leute feuern kann oder nicht? Deshalb haben wir alle Direktoren und Manager von der Versammlung ausgeschlossen.« Am lautesten darüber beschwert habe sich eine Managerin aus dem CEO-Büro für »spezielle Aufgaben«, die zuvor im Namen des Unternehmens über die Bedingungen der Wahlversammlung mit dem GWC verhandelte. »Ich bin auch Gorillas-Arbeiterin«, hätte sie vor den für sie verschlossenen Toren getobt. Gorillas überlegte rechtliche Schritte gegen die Wahlversammlung einzulegen. Doch genau eine Woche später begannen sich die Ereignisse mit dem zweiten wilden Streik gegen die Entlassung eines Riders am Checkpoint Charlie zu überschlagen …

Lager blockiert

Laute Rufe schallten am 9. Juli durch die Charlottenstraße: »We want Santiago back« – wir wollen Santiago zurück. Die Stimmung unter den Ridern war sehr angespannt. Santiago hätte zu den besten Fahrern des Lagers »Charlie« gehört, hieß es. An jenem Tag kam er zu spät zur Morgenschicht, was er seinen direkten Vorgesetzten mitgeteilt hatte. Zum Ende seiner Schicht wartete dann eine Frau vor dem Warenhaus auf ihn. Ohne sich vorzustellen teilte sie ihm mit, dass er entlassen sei. Alles legal, betonte das Unternehmen. Schließlich wäre er noch in der Probezeit gewesen. Wie fast alle Rider ist Santiago kein deutscher Staatsbürger. Der Argentinier ist mit einem Working-Holiday-Visum in Deutschland. Anspruch aus Sozialhilfe hat Santiago daher nicht. Wenn er die Miete nicht zahlen kann, landet er auf der Straße.

Christian Mang »Solidarität mit ­Santiago«: Die Entlassung des Riders befeuerte den Protest bei ­Gorillas (Berlin, 9.6.2021)

Unter den Augen von Zivilbeamten, die von einem Gewerkschaftssekretär als Angehörige des Staatsschutzes identifiziert wurden, entschieden die Beschäftigten, nicht nur die Arbeit niederzulegen, sondern auch das Lager zu blockieren. Mit den Fahrrädern des Unternehmens. Zumindest einen Büroangestellten in dem Firmensitz konnten sie so daran hindern, als Streikbrecher den Betrieb aufrechtzuerhalten. Mit der Blockade bewirkten sie, dass Gorillas den Betrieb des Lagers für den Rest des Tages einstellen musste. Doch der stellvertretende Deutschland-Manager des Unternehmens, Harm-Julian Schumacher, ging nicht auf die Forderungen der Streikenden ein. So setzten diese sich kurzerhand auf ihre Fahrräder und radelten zu einem anderen Lager, um auch dieses zu blockieren.

Im ersten Moment schien es so, als ob Gorillas mit harten Bandagen antworten würde. Während der Blockade des Warenhauses in der Torstraße verhandelte Schumacher mit der Polizei über eine Räumung der Blockade, und in einer internen Nachricht schrieb Gorillas-Gründer und CEO Kagan Sümer: »Ich habe mit Public Affairs und PR-Agenturen gesprochen. Sie haben mir gesagt, ich sollte deeskalieren. Ich würde lieber sterben, um die Werte zu verteidigen, als zu deeskalieren.« Mit Werten meint er offenbar das Geld der Gorillas-Anleger. Doch Bilder von Polizisten, die auf streikende Rider einprügeln, sollten dann offenbar doch verhinder werden. Wenige Tage später wandte sich Sümer mit einer Videobotschaft an alle Beschäftigten. »Bei Gorillas geht es um das Fahrradfahren, nicht um Politik« eröffnete er seinen Monolog. Die Fahrer stünden im Mittelpunkt des Unternehmens, und Gorillas sei ein politisches Gegenmodell zur »Gig-Industrie«. Also zu Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden nicht fest anstellen, sondern nur als Scheinselbständige beschäftigen. Eine Praxis, die in Deutschland freilich illegal ist. Er erzählte von seiner Fahrradtour durch China und dass er im Sommer eine Deutschland-Tour mit dem Rad machen wolle. Um in verschiedenen Städten eine Runde mit den Ridern zu drehen.

Der geplante Beginn seiner Fahrradtour fiel jedoch ins Wasser. Am Morgen des 30. Juni schüttete es in Berlin wie aus Kübeln. Während CEO Sümer bei diesem Wetter wohl lieber zu Hause blieb, mussten die Rider weiterfahren. »Oft steigen bei schlechtem Wetter sogar die Bestellungen«, so Jakob. Auf rutschigen Straßen, des öfteren mit dem Handy in der Hand, weil die Halterungen defekt sind, und ohne Schutz vor dem kalten Nass. In den meisten Warenhäusern gibt es nicht genug Regenkleidung für alle Rider, sie ist kaputt oder von schlechter Qualität. Ohne Dienstkleidung und Duschen sind die Beschäftigten oft gezwungen völlig durchnässt stundenlang durch die Kälte zu fahren, bis sie zu Hause wieder in warme und trockene Kleidung kommen.

Hauptsache billig

Nach einem Unfall legten auch Beschäftigte in Pankow, die zuvor noch nie Kontakt zum GWC hatten, die Arbeit nieder. Schnell weitete sich der Streik auf andere Warenhäuser aus. Zwar schaffte es das Unternehmen, in Pankow noch am selben Tag neue einfache Regenponchos zur Verfügung zu stellen, jedoch nur in der Größe XL. Laut Aussage zweier Beschäftigter führten diese am Folgetag zu einem Unfall. Die Kollegin musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Geschäftsführung sprach im Anschluss davon, dass sie alles gebe, um die Situation zu verbessern, verurteilte aber die Streiks als »illegal«.

Direkt ist Gorillas bisher allerdings noch nicht gegen die »illegalen« Streiks vorgegangen, was bei wilden Arbeitsniederlegungen jedoch nicht unüblich ist. In den 50er Jahren wurden in der BRD Streiks ohne Aufruf einer Gewerkschaft vom ersten Präsidenten des Bundesarbeitsgerichtes, Hans Carl Nipperdey, für illegal erklärt. Ein Urteilsspruch eines Nazis, der im Widerspruch zu der Europäischen Menschenrechtscharta steht und wohl relativ einfach juristisch gekippt werden könnte. Doch die DGB-Gewerkschaften lehnten es bisher ab, die Streiks offiziell zu unterstützen. Und auch die anarchosyndikalistische FAU möchte aus Angst vor Schadensersatzklagen nicht zum Streik aufrufen. Die Streikkasse hat derweil das GWC selbst in die Hand genommen und sammelt Spenden, um den Kampf aufrechterhalten zu können.

Indirekt geht Gorillas indes schon gegen die Streikenden vor. Unlängst wurden am Lager »Charlie« mehrere Kollegen fristlos entlassen, die sich an den Streiks beteiligt hatten. Offiziell mit der Begründung, dass ihre Arbeitserlaubnis erloschen sei. Obwohl laut GWC etliche der Betroffenen eine Erlaubnis zur Fortführung des Arbeitsverhältnisses bis zum nächsten Termin bei der Ausländerbehörde hätten. Fast alle Rider bei Gorillas sind migrantische Beschäftigte, viele mit prekären Aufenthaltstiteln. »Seit langem fordern wir, dass Gorillas ein Büro einrichtet, das Mitarbeiter bei Visaangelegenheiten unterstützt«, erzählt Jakob. Aber statt dessen feuert das Unternehmen unliebsame Beschäftigte.

Der Druck auf Jakob ist groß, aber er blickt positiv in die Zukunft: »Ich glaube, dass wir Dinge in diesem Unternehmen und vielleicht auch im ganzen Sektor in Bewegung setzen können.« Der Rider blickt nachdenklich auf einen vorbeifahrenden Lieferando-Kollegen. Die Kultur des Arbeitskampfes, den sie bei Gorillas etablieren, würde es auch zukünftigen Generationen prekärer Arbeiter erleichtern, für ihre Rechte einzutreten. »Warum sollen wir aufgeben, wenn wir schon dabei sind, Sachen zu verändern?«