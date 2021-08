»Wir verbinden politische Kämpfe«

Sven Simon / imago images Landschaftsfresser: Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler (11.6.2021)

Sie sind rund einen Monat lang von Gorleben nach Garzweiler gepilgert. Wie viele Menschen haben sich beteiligt, und was war das Ziel des »Kreuzweges für die Schöpfung«?

Es waren wohl insgesamt gut 1.000 Menschen beteiligt. Wir haben ein Kreuz vom Atommüllzwischenlager in Gorleben nach Lützerath an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler getragen – zu Fuß über 520 Kilometer. Wir wollen damit die christliche Schöpfungsidee mit der Zerstörung derselben verbinden. Wir verbinden damit zwei zusammengehörende politische Kämpfe beziehungsweise Probleme: die nach wie vor bestehende Gefahr der Atomkraft und die Tatsache, dass Atomkraftwerke immer noch am Netz sind, obwohl es nach wie vor keine Lösung gibt, wo der Müll gelagert werden soll, und mit dem Ende des Wegs den Braunkohletagebau. Mit Lützerath will RWE im November das nächste Dorf abbaggern. Sollte das geschehen, wird in Deutschland der Beitrag zur Einschränkung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius nachweislich nicht erreicht. Außerdem kann es nicht angehen, dass immer noch Menschen ihre Heimat am Tagebau für eine völlig veraltete und überflüssige Art der Stromproduktion verlieren.

Sie beziehen sich in Ihrem Aufruf auf eine »Tradition des Widerstandes«. Welche Tradition ist damit gemeint?

Schon 1988 hat es einen Kreuzweg für die Schöpfung gegeben, der von Wackersdorf über 1.000 Kilometer nach Gorleben ging. Damals haben sich Menschen aus der Anti-AKW-Bewegung auf den Weg gemacht.

Ihr Pilgerweg hatte 26 Etappen. Was waren besondere Stationen für Proteste und Gottesdienste?

Am AKW Grohnde haben wir einen Gottesdienst abgehalten. Das Kraftwerk wird zwar zum 1. Dezember abgeschaltet, aber es wird noch Jahrzehnte dauern, bis es zurückgebaut ist, und es ist noch völlig unklar, wo der entstehende radioaktive Müll gelagert werden soll. Wir waren zu Gast bei Protestaktionen in Rheda-Wiedenbrück vor der Massenschlachterei Tönnies. Am Kraftwerk »Datteln 4« besuchten wir eine Mahnwache von örtlichen Bürgerinitiativen, und es gab einen Gottesdienst vor der RWE-Zentrale in Essen, wo wir unserer Forderung, den Tagebau zu stoppen, Nachdruck verliehen haben. Einen weiteren haben wir in der Nähe der Staatskanzlei in Düsseldorf abgehalten, mit dem wir uns an die politisch Verantwortlichen gerichtet haben.

Am 23. Juli wurde Ihre Gruppe in Hamm von Polizisten angegriffen. Wie kam es dazu, und welche Folgen ergeben sich daraus?

Die Pilgergruppe führte ein Transparent mit dem Zitat von Papst Franziskus »Diese Wirtschaft tötet« mit sich und das diesjährige »Hungertuch« von Misereor, das den gebrochenen Fuß eines chilenischen Widerstandskämpfers zeigt. Die Polizei bezichtigte uns daher, eine politische und keine religiöse Versammlung zu sein. Die Beamten reagierten außerordentlich aggressiv und versuchten unsere Andacht zu beenden. Zwei Pilger wurden in Gewahrsam genommen, einer auf die Wache in Hamm gebracht. Eine Pilgerin wurde so geschubst, dass sie aufs Pflaster fiel, ohnmächtig wurde und im Krankenhaus untersucht werden musste. Nur durch Intervention zweier hinzugerufenen Priester konnten wir den Weg fortsetzen. Die Folge war, dass sich insbesondere die evangelische Kirche in NRW bei Innenminister Reul beschwert hat und dieser uns schriftlich freies Geleit zugesichert hat.

Hat sich der lange Weg am Ende gelohnt? Was werden nächste Schritte Ihrer Initiative sein?

Ich denke ja. Der Widerstand gegen die Braunkohle ist durch uns deutlich breiter geworden. Viele kirchliche Organisationen haben sich offiziell hinter das Kreuz gestellt, dass wir in Lützerath aufgestellt haben. Damit haben sie sich ganz klar hinter Lützerath gestellt. Es wird für RWE auf vielen Ebenen deutlich teurer werden, den Ort zu räumen und abzureißen. Wir mobilisieren zum »Tag X« um den 1. November herum, wenn RWE Lützerath räumen und abreißen will. Wichtig ist, dass dann so viele Menschen wie möglich dorthin kommen.