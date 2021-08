Äthiopien: TPLF nimmt Stadt in Amhara ein

Addis Abeba. In Äthiopien hat die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) am Sonntag erstmals bestätigt, dass ihre Kämpfer die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählende historische Stadt Lalibela in der Nachbarregion Amhara unter Kontrolle hat. Die TPLF treffe »alle notwendigen Vorkehrungen«, um Zivilisten und Infrastruktur zu schützen, einschließlich der berühmten Felsenkirchen. »Das Weltkulturerbe Lalibela ist derzeit sicher«, hieß es in einer Erklärung. Am Freitag hatte der Sprecher der Amhararegion bekanntgegeben, dass die TPLF die Stadt eingenommen habe. Tausende Einwohner seien auf der Flucht. Die Militärführung in der Hauptstadt Addis Abeba äußerte sich öffentlich zunächst nicht. Nach einer achtmonatigen Militäroffensive in Tigray hatte die äthiopische Regierung im Juni eine einseitige Waffenruhe verfügt.(dpa/jW)