Ahrweiler: Erste Schätzung zu Flutschäden

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nach der Flutkatastrophe Mitte Juli hat der von starker Zerstörung betroffene Kreis Ahrweiler eine erste Schätzung für die Schadenssumme genannt. Allein bei kommunalen Einrichtungen gehe man von einer Summe in Höhe von mehr als 3,7 Milliarden Euro aus, teilte die Kreisverwaltung am Wochenende in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. An diesem Dienstag soll sich die Ministerpräsidentenkonferenz unter anderem mit der Wiederaufbauhilfe für die betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz befassen, wie der SWR am Sonntag berichtete. Die Schadensschätzung sei laut Staatskanzlei in Mainz noch nicht abgeschlossen. (jW)