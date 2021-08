Hunderttausende gegen Regierung in Frankreich

Paris. In Frankreich sind erneut Hunderttausende Menschen gegen die Verschärfung der Coronaregeln auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Innenministeriums nahm eine Rekordzahl von rund 237.000 Menschen am Sonnabend an den Protesten teil. Bei einigen Märschen in Paris skandierten die Menschen Parolen gegen Staatschef Emmanuel Macron – wie etwa »Macron, halt die Klappe, wir wollen ihn nicht mehr«. In Montpellier griffen Demonstranten einen Apotheker an, der Coronatests vornahm. Einige von ihnen beschimpften ihn als »Kollaborateur« und »Mörder«. Ab diesem Montag gelten unter anderem eine Coronaimpfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte sowie für Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte. (AFP/jW)