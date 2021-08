EU droht Belarus mit neuen Sanktionen

Brüssel. Die Europäische Union hat dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zum Jahrestag seiner als gefälscht kritisierten Wiederwahl zusätzliche Sanktionen angedroht. »Die EU ist bereit, angesichts der eklatanten Missachtung internationaler Verpflichtungen durch das Regime weitere Maßnahmen in Erwägung zu ziehen«, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag im Namen der 27 Mitgliedstaaten. Die EU veröffentlichte die Erklärung zum Jahrestag der Präsidentenwahl in Belarus am 9. August 2020.(dpa/jW)