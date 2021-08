Kundus von Taliban erobert

Abdullah Sahil/AP/dpa Die afghanischen Regierungstruppen haben den Taliban das Feld überlassen: Die Provinzhauptstadt Kundus am Sonntag

Nach zwei Tagen heftiger Kämpfe haben die militant-islamistischen Taliban die afghanische Provinzhauptstadt Kundus am Sonntag erobert – einer ihrer wichtigsten Erfolge, seit die internationalen Truppen mit ihrem Abzug begonnen haben. Gegenüber dpa berichtete Schekib Salarsai, wie es in seiner Heimatstadt mit 370.000 Einwohnern nun aussieht: »Die Leute von der Regierung sind geflohen. Die Taliban haben Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen. Wir haben weder Wasser noch Strom. Die Straßen sind gesperrt. Keiner kann die Verletzten in die Krankenhäuser bringen.« In verschiedenen Teilen der Stadt brennt es.

Die Islamisten hätten die wichtigsten Regierungseinrichtungen der Stadt übernommen, bestätigten drei Provinzräte gegenüber der dpa. In der Nähe von Kundus betrieb die Bundeswehr jahrelang ein Feldlager. In genau diese Militärbasis nahe dem Flughafen, die jetzt das 217. afghanische Armeekorps beherbergt, hätten sich nun Einsatzkräfte und Regierungsvertreter zurückgezogen, sagt Provinzrat Amruddin Wali. Die Regierung halte nur noch ein Gebiet rund um den Flughafen und diese Basis. Am Sonntag nachmittag (Ortszeit) dauerten Gefechte in dem Gebiet rund um den Flughafen an. Der Verlust von Kundus wiegt für Afghanistans Regierung schwer. Die Stadt ist ein wichtiges Handelszentrum nahe der Grenze zum Nachbarland Tadschikistan.

In weniger als drei Wochen endet die US-Militärmission offiziell. Bisher gab es noch kein Zugeständnis der USA, die afghanischen Einsatzkräfte auch danach gegen die Taliban zu unterstützen. Aktuell fliegen die USA noch Luftangriffe, die US-Truppen sind praktisch schon abgezogen. Die Flieger steigen außerhalb Afghanistans auf.

Am Freitag war schon Sarandsch in Nimrus an der iranischen Grenze gefallen – praktisch kampflos. Am Sonnabend folgte Schiberghan in Dschausdschan im Norden. Am Sonntag nahmen die Taliban neben Kundus zwei weitere Provinzhauptstädte im Norden ein, Sar-i-Pul in der gleichnamigen Provinz und Talokan, Hauptstadt der Provinz Tachar.

Das Auswärtige Amt sieht nun entgegen seines geschönten Lageberichts eine zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage. Die Situation entwickle sich rasant, sagte ein Ministeriumssprecher am Sonntag in Berlin. (dpa/AFP/jW)