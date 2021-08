Mehr als 800 gerettete Flüchtlinge an Land

Pozzallo. Zwei Rettungsschiffe mit mehr als 800 Bootsflüchtlingen aus dem zentralen Mittelmeer haben am Wochenende Sizilien erreicht. Die »Ocean Viking« traf mit rund 550 geretteten Menschen an Bord in Pozzallo im Südosten der italienischen Insel ein, wie eine Sprecherin der Organisation SOS Méditerranée am Sonntag mitteilte. Die Crew hatte zuvor tagelang darauf warten müssen, dass italienische Behörden ihr einen sicheren Hafen zuwiesen. Das Schiff »Sea-Watch 3« des in Berlin ansässigen Vereins Sea-Watch erreichte am Sonnabend morgen mit knapp 260 Menschen an Bord den Hafen von Trapani. In Deutschland wurde derweil unter dem Motto »Seenotrettung ist unverhandelbar« demonstriert. Am Sonnabend beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter Tausende an Protesten in Berlin, München und einem Dutzend weiterer Städte. Am Sonntag sollte eine Demonstration in Hamburg folgen. (dpa/jW)