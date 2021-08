Beats per Leben

imago images/ZUMA Press Alleskönnerin in Lauerstellung: Bei Billie Eilish ist die Selbstunterforderung Programm

Es gibt eine endliche Zahl an Beats, zu denen man zu Lebzeiten singen kann. Wenn es also ein Limit gibt, kann man wenigstens selbstbestimmt festlegen, wie tief man es unterläuft. So macht Billie Eilish Musik, so produziert ihr großer Bruder Finneas für sie – eigentlich aber für uns.

Schon ihr Debütalbum »When We Fall Asleep, Where Do We Go?« von 2019 war schmal instrumentiert, eine Stimmung wurde vermittelt, als würde grad ein Sedativum weitgehend angenehm greifen, ohne dass man gleich vom Rand der Erde rutscht. Darüber hinausgehende Stilmittel waren rar, energisches Aufbäumen wie in »I Love You« schien fast störend und klang nach Abkupfern von Leonard Cohen. Man war immer wieder neu irritiert, dass Eilish von der Bridge in den Kehrreim nicht ins »Hallelujah«-Singen kam, sondern ihre Liebeserklärung hauchte – weil das ja auch Paukenschlag genug ist.

Die Atmosphäre einer frühmorgendlichen After Party verströmt auch ihr zweites Album »Happier Than Ever«. Auch da gibt es Ausbrüche – wie den Titelsong, der sich steigert bis zur Übersteuerung aller Beteiligten. Sonst weitgehend: Murmelmurmel, flüsterflüster – Eilish kommt es gar nicht in die Tüte, dass sie ihr warm gehauchtes Spoken Word im Quarter-Time-Flow zurückfahren würde für mehr vom Gesangsregister. Dass sich das anhört wie eine bisschen weniger melancholische, dabei um so weniger motivierte Lana del Rey, verbreitet den Charme der Alleskönnenden in Lauerstellung. Sie scheint sich zu unterfordern und uns damit zu unterunterhalten. Songs wie »My Future« auf dem neuen Album glänzen mit konsequenter Zurückhaltung.

Auch die unverpackt transportierte Politik ist zaghaft bis bittend. In »Your Power« – die absurde Akustikgitarre spielt eine sommerliche Lagerfeuerballade dazu – heißt es, an den toxischen Machtmann gerichtet: »Try to abuse your power / I know we didn’t choose to change / You might not wanna lose your power / But having it’s so ­strange.« Doppelbödiger und frecher dann die Aktion, wenn des Kuschelhormons willen in »Oxytocin« der Mann zum passiven Lustobjekt wird: »Can’t take it back once it’s been set in motion / You know I love to rub it in like lotion.«

Irgendwo zwischen den Böden, die sie in ihre Kunst zieht, steckt die nunmehr 19jährige Billie Eilish aus L. A. Seit sie 14 war, ist sie mit einem Plattenvertrag ausgerüstet. Mittlerweile war sie auf dem Vogue-Cover und zeigt, dass sie auch Engeres anhaben kann denn neonfarbene Couchsportklamotten. Weder das eine noch das andere Outfit finden alle Kommentatorinnen und Kommentatoren ihres Äußeren gut. Eilish reagiert auf sexistische Bevormunder nicht nur in ihren Songs (»Not My Responsibility«), sondern schon mit dem Akt selber, als abgestempelte Schlabberlookprinzessin in Dessous vor die Kamera zu treten.

»Ich bin offensichtlich nicht glücklich mit meinem Körper. Aber wer ist das schon«, sagte sie jüngst dem britischen Guardian in einem Videocall-Interview. Währenddessen pflegte sie mit einem Jade-Roller ihre Wangen, nur um sich danach die Zähne zu putzen. Bettgehzeit im Elternhaus. »Wir brauchen Körper nur, um zu essen, umherzugehen und zu kacken. Wir brauchen sie nur zum Überleben«, sagte sie weiter und transportierte damit unfreiwillig die Denke jener mit, die Körper auf ein Mittel zum Zweck reduzieren – ungeachtet des Menschen, der drin steckt.

Der Körper ist schließlich mehr – und er ist mächtiger. Zum Negativen gehört, dass er zu unserm Nachteil für den ausgemachten Blödsinn zuständig ist, irgendwann zu sagen, dass Schicht im Schacht ist und kein Beat mehr dazukommt. Denn wen die Musikindustrie nicht vor der Zeit aussortiert (Wer war nochmal Jojo? Google sagt, das war die, die mit 13 die jüngste Sängerin auf Platz eins der US-Charts wurde und auf deren Rekord nur Erfolgsarmut folgte), den sortieren Natur oder Gesellschaft aus. Letztere nennt ihre Auslese gerne Burnout, wenn das Limit frühzeitig erreicht wird und nichts mehr im Griff ist.

Billie Eilish hat Erfahrungen mit Depressionen, in Stresssituationen zeigt sich ihr Tourette-Syndrom. Angstvoll aufhorchen und Lebenserschöpfung vermuten mag man bei ihr trotz dessen nicht, wenn sie in »Getting Older« wie beim Schminken nach dem Aufstehen vor sich hin singt: »Things I once enjoyed / Just keep me employed.« Was sie früher nur zu erfreuen schien, das hat sie nun professionalisiert. Dazu gehört auch, absolutes Maß zu halten. Miranda Sawyer vom Guardian schildert, wie der Popstar und seine Familie 2019 Halloween begingen: Alle trugen ein Billie-Eilish-Kostüm, nur Billie Eilish ging als Geist. Irgendwer muss den Hype ja zähmen, das Wesentliche körperwarm halten und die Person hinter die Musik zurückrücken. Die geht als Soundtrack gegen das Ausbrennen in »Happier Than Ever« nie wirklich falsch. Die großen Schritte, die auch mal danebentreten, hebt sich Eilish auf, für später, für uns. Sie ist ein Vorbild, uneinholbar in ihrem Maßhalten, aber sie ist wenigstens da und bleibt es auch.