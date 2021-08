Immohai weiter auf Raubzug

imago images / Steinach Resthoffnung: Irgendwann wird er sich an seiner Gier verschlucken (Berlin, 22.8.2019)

Sie lassen nicht locker, wollen ihren Hauptkonkurrenten schlucken, nun im dritten Anlauf. Die Führungsclique des Immobilien­konzerns Vonovia machte der Deutschen Wohnen jüngst eine neue Offerte zur Übernahme. Der größte hierzulande für den zweitgrößten. Vonovia war im Juli mit seinem Angebot an der Mindestannahmeschwelle der Aktienpakete von 50 Prozent gescheitert. In der Folge hatte der Konzern aus Bochum angekündigt, seinen Rivalen aus Berlin weiterhin übernehmen zu wollen.

Die Portokasse scheint prall gefüllt. Vonovia präsentierte am Freitag Halbjahreszahlen. Vorstandschef Rolf Buch hat gut lachen – die Zwischenbilanz nach dem Kassensturz: Im ersten Halbjahr 2021 stieg der operative Gewinn (FFO) im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 765 Millionen Euro, berichtete dpa gleichentags. Die Mieten erhöhten sich im Schnitt auf 7,29 Euro pro Quadratmeter – das waren 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum Extraprofit trugen vor allem »sanierte« Wohnungen bei. Die Kosten für Modernisierungen legt Vonovia wie die Konkurrenz kurzerhand auf die Bewohner um, teilweise zumindest. Ferner ziehen Mietkosten nach Neuvermietungen an. Das rechnet sich. Die Mieten seien aufgrund der »aktuellen Marktentwicklung um 0,9 Prozent gestiegen«, hieß es. Der Umsatz kletterte um zehn Prozent auf satte 2,3 Milliarden Euro. Deswegen hob Vonovia seine Ergebnisprognosen für das laufende Jahr an. Das FFO soll 2021 jetzt auf 1,465 bis 1,515 Milliarden Euro steigen, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Zuvor hatte Buch 50 Millionen Euro weniger auf dem Zettel stehen.

Wenig überraschend: Vonovia weiß beim Übernahmegerangel die Finanzaufsicht Bafin auf seiner Seite. Die Bundesbehörde hat den Konzern von der zwölfmonatigen Sperrfrist befreit, die nach dem Scheitern der vormaligen Kaufofferte eigentlich fällig gewesen wäre, berichtete das Handelsblatt am Freitag. Überzeugen muss Vonovia-Boss Buch indes Zocker von Hedgefonds. Die zauderten im Juli bei der zweiten Offerte, blieben auf ihren Aktienpaketen hocken. Sie spekulierten auf ein »besseres Abfindungsangebot«, mutmaßt das Handelsblatt. Mit Erfolg. Vonovia will den Übernahmepreis für die Deutsche Wohnen um einen Euro auf 53 Euro je Aktie aufstocken. Ein Bonbon für die Spekulanten also.

Das ist nicht alles. Bereits nach dem Ende der Andienungsfrist werden die Aktionäre ausgezahlt. Das Angebot an die Deutsche-Wohnen-Aktionäre soll noch im August vorgelegt werden und bis Ende September oder Anfang Oktober laufen. Und ein viertes werde es Vonovia zufolge nicht geben. Der Grund für den Zeitdruck: Das »Fusionsprodukt« soll vor der Bildung eines neuen Kabinetts nach der Bundestagswahl stehen. Die Befürchtung: Sollten Bündnis 90/Die Grünen Regierungspartner werden, könnte ein Bundesgesetz für Mietobergrenzen kommen.

Davon unabhängig erwarten Branchenkenner, dass der wiederholte Aufkaufakt »nun erfolgreich verlaufen« werde, zitiert das Handelsblatt aus einer Studie der DZ-Bank. Weiter heißt es: »Gemäß dem angedeuteten Zeitplan soll die neue Angebotsfrist Ende August beginnen, und wir gehen davon aus, dass der dritte Übernahmeversuch zum gewünschten Ziel führen wird.« Sollte der Deal störungsfrei über die Bühne gehen, entsteht ein Koloss auf dem europäischen Immobilienmarkt. Konkret: einer mit mehr als einer halben Million Wohnungen im Wert von mehr als 80 Milliarden Euro sowie einem Börsenwert von rund 50 Milliarden Euro.

Fest steht: Mieter werden blechen. Das um einen Euro pro Aktie erhöhte Vonovia-Kaufangebot »wird direkt aus Mietsteigerungen finanziert werden müssen«, sagte Jonas Becker, Pressesprecher der Kampagne »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«, am Freitag gegenüber jW. Und Caren Lay, stellvertretende Vorsitzende und mietenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, twitterte kürzlich: »Vonovia legt eine mietenfinanzierte Schippe drauf, für den Deutsche-Wohnen-Deal.« Die extreme Entschlusskraft, mit der der Immobilienhai agiere, zeige das Ziel, »marktbeherrschend« sein zu wollen, so Joachim Oellerich, Chefredakteur vom Mieterecho, der Zeitschrift der Berliner Mietergemeinschaft, am Freitag zu jW. »Enteignung ist das Gebot der Stunde.« Das sieht die »Initiative Mieter:innengewerkschaft Berlin« ähnlich. Vonovia und Deutsche Wohnen, »beide stehen für Verdrängung und Gewinnmaximierung«, sagte deren Sprecher Mio Decker gegenüber dieser Zeitung. Folgerichtig gebe es kein kleineres Übel: »Deren Wohnungsbestände gehören vergesellschaftet.«

Das scheint dringend nötig. Knapp 1,1 Millionen Haushalten mit mehr als zwei Millionen Menschen in der BRD bleiben monatlich nach Abzug der Miete weniger als das im Sozialrecht fixierte Existenzminimum. Das geht aus einer am Mittwoch vorgestellten Studie an der Berliner Humboldt-Universität hervor, die die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat (siehe jW vom 5. August). Fazit: »Wohnen kann arm machen.« Und: Preistreiber wie Vonovia haben ihre Aktien an der sozialen Verelendung.