Sea-Watch darf Gerettete nach Italien bringen

Rom. Das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch kann mit 257 Geflüchteten in einen Hafen in Italien einfahren. Die »Sea-Watch 3« sei auf dem Weg nach Trapani auf Sizilien, twitterte die Organisation am Freitag. Andere Schiffe warten derweil weiter auf einen Hafen. Die »Ocean Viking« von SOS Méditerranée hat derzeit rund 550 Menschen an Bord, die Lage werde immer schlimmer. »Schwangere Frauen werden von Tag zu Tag schwächer. Fast alle Kinder leiden an Bauchschmerzen, Erbrechen und Appetitlosigkeit«, erklärte die Organisation. Die Menschen waren vor rund einer Woche bei verschiedenen Einsätzen im Mittelmeer gerettet worden. (dpa/jW)