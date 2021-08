Thüringen: Preise für Verbraucher­ gestiegen

Erfurt. Die Verbraucherpreise in Thüringen sind im Juli stark gestiegen. Sie lagen 3,7 Prozent höher als im Juli 2020, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate im Freistaat noch bei 2,1 Prozent gelegen. Nahezu alle Waren und Dienstleistungen wurden teurer. Hauptgründe dafür seien das Ende der Mehrwertsteuersenkung zu Jahresbeginn sowie die Einführung der CO2-Steuer. (dpa/jW)