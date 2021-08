Hunderte Verbrecher

Thilo Schmuelgen/REUTERS Den Bankern ging es um den »blanken Griff in die Kasse«, urteilten die Richter in Karlsruhe

Der »Cum-Ex«-Skandal beschäftigt die Strafverfolgungsbehörden hierzulande seit Jahren. Immerhin handelt es sich um den größten Steuerraub der Nachkriegsgeschichte. Mehr als 50 Milliarden Euro wurden durch die Tricksereien mit Aktienverschiebungen rund um den Dividendenstichtag aus der Staatskasse entwendet. Hunderte Bankster, Berater und Anwälte waren an dem Coup beteiligt. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt: Bei den Machenschaften handelt es sich um Straftaten. Bereits gefällt Urteile bleiben in Kraft, viele weitere dürften folgen.

»Lücke« gab es nicht

Bislang hatten die Verteidiger in den »Cum-Ex«-Verfahren gerne darauf gepocht, die Beschuldigten hätten lediglich bestehende Gesetzeslücken ausgenutzt, nicht aber gegen geltendes Recht verstoßen. Damit wäre die umfassende Selbstbereicherung auf Kosten der Allgemeinheit bestenfalls unmoralisch, nicht aber kriminell und strafbar gewesen. Diese Sichtweise ist nun vom Tisch: Aus dem Gesetz habe sich eindeutig ergeben, dass nur eine tatsächlich gezahlte Steuer gegenüber den Finanzbehörden geltend gemacht werden könne, erläuterte der Senatsvorsitzende Rolf Baum vergangene Woche. Bei »Cum-Ex« seien jedoch Steuerzahlungen erstattet worden, die es nie gegeben hatte. »Eine Lücke gab es hier nicht«, so Baum. Es sei den Beteiligten nur um eines gegangen: den »blanken Griff in die Kasse, in die alle Steuerzahler normalerweise einzahlen«.

In einer Mitteilung vom vergangenen Mittwoch erläutert der Gerichtshof, die Steuerdiebe hätten verabredet, »deutsche Finanzbehörden durch wahrheitswidrige Erklärungen zur Erstattung angeblich gezahlter Kapitalertragsteuer in Millionenhöhe zu veranlassen, die tatsächlich aber nicht entrichtet wurde«. Konkret hatten sich die Richter mit dem Fall der Hamburger Privatbank M. M. Warburg befasst, deren Kerngeschäft in den Jahren 2007 bis 2011 im »Cum-Ex«-Steuerdiebstahl bestanden hatte. Das Geldhaus wird nun mindestens 176 Millionen Euro an den Fiskus zurückzahlen müssen, stellten die Richter klar.

Bislang hatte die frühere Führungsriege der Bank um den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Olearius auch mit politischer Schützenhilfe versucht, die Rückzahlung abzuwenden. Mehrere Treffen von Olearius und dem ehemaligen Ersten Bürgermeister der Hansestadt und heutigen Bundesfinanzminister, Olaf Scholz (SPD), bei denen es um die »Cum-Ex«-Verstrickungen der Bank ging, sind dokumentiert. Die zuständige Finanzbehörde hatte eine Steuerforderung zurückgezogen, nachdem Olearius auf Anraten von Scholz ein Schreiben aufgesetzt und an den damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) weitergeleitet hatte. Eine weitere Nachforderung war erst kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist an die Warburg gerichtet worden, nachdem sich das Bundesfinanzministerium eingeschaltet hatte.

Verjährung ausgeschlossen

Das Karlsruher Urteil ist somit auch eine Ohrfeige für Scholz, der sich lange Zeit auf Gedächtnislücken berufen hatte und sich erst wieder an die Treffen mit Olearius erinnern können wollte, nachdem dessen Tagebücher an die Öffentlichkeit gelangt waren und sich die Verstrickungen nicht länger bestreiten ließen. Am vergangenen Samstag sagte der SPD-Kanzlerkandidat gegenüber der Funke-Mediengruppe, die Entscheidung des BGH sei »wirklich eine gute Sache für uns als Steuerzahler und für die Gerechtigkeit«. In der Hamburger Bürgerschaft befasst sich ein Untersuchungsausschuss mit der Rolle führender Stadtpolitiker im »Cum-Ex«-Skandal.

Eine schlechte Nachricht ist das Urteil nicht nur für das Netzwerk aus Bankstern und Politikern in der Hansestadt, sondern für Hunderte von Steuerdieben, die bereits verurteilt wurden, deren Prozesse gerade laufen oder die noch auf ihre Verfahren warten. Schließlich hat der BGH grundsätzlich festgestellt, dass es sich bei »Cum-Ex«-Geschäften um schwerwiegende, strafbare Betrugsfälle handelt. Auf einen anderen Ausgang dürften etwa die beiden früheren britischen Investmentbanker gehofft haben, gegen die im März 2020 die ersten »Cum-Ex«-Urteile überhaupt gesprochen wurden. Das Bonner Landgericht hatte die beiden früheren Mitarbeiter der mittlerweile liquidierten Finanzberatung Ballance zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die Milde war seitens des Richters damit begründet worden, dass die Beschuldigten mit umfassenden Aussagen zahlreiche weitere Anklagen überhaupt erst möglich gemacht hatten. Gegen das Urteil wurde seitens der Verteidigung Revision eingelegt. Diese ist nun hinfällig.

Gestorben sind mit dem Karlsruher Richterspruch auch die Hoffnungen vieler Steuerdiebe auf Verjährung ihrer Fälle. Das Urteil stellt klar, dass eine Einziehung des gestohlenen Geldes »nicht wegen Verjährung ausgeschlossen« werden kann. Da viele Fälle weit in der Vergangenheit liegen, die übliche Verjährungsfrist bei Steuerdelikten zehn Jahre beträgt und die Justiz angesichts geringer Mittel und der Komplexität und des Ausmaßes der Verbrechen maximal überfordert ist, hatten sich viele Beteiligte Hoffnungen gemacht, ungeschoren davonzukommen. Die Richter interpretieren nun einen Passus aus dem Jahressteuergesetz 2020 so, dass die Verjährungsfrist nicht greift und auch Geld aus älteren Fällen eingezogen werden kann.

Politisch bleibt dennoch viel zu tun: Bisher haben es Bundesregierung und Aufsichtsbehörden nicht geschafft, »Cum-Ex«-ähnliche Steuergestaltungsmodelle zu unterbinden. »Wir brauchen daher einen automatisierten, IT-gestützten Abgleich zwischen Anträgen auf Erstattung von Kapitalertragssteuern und gezahlten Kapitalertragssteuern«, kritisierte der Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) vergangene Woche. Zudem müssten »die Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden der Länder personell befähigt werden, ›Cum-Ex‹-Tatbeute einzutreiben«.