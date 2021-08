42 tote Bootsflüchtlinge vor Westsahara

Madrid. Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Küste der Westsahara sind nach Angaben spanischer Hilfsorganisationen 42 Menschen ums Leben gekommen. Helena Maleno Garzón, Gründerin der Hilfsorganisation Caminando Fronteras, teilte mit, bei den Todesopfern handele es sich um 30 Frauen, acht Kinder und vier Männer. Nur zehn Insassen hätten den Unfall überlebt. Das Boot sei in Dakhla in der von Marokko besetzten Westsahara in See gestochen und nur eine halbe Stunde später von einer hohen Welle erfasst worden und gekentert. Fischer hätten den Unfall, der sich bereits am Dienstag ereignete, gesehen und die Polizei alarmiert. (dpa/jW)