Südsudan: Fluten bedrohen 90.000 Menschen

Juba. Mindestens 90.000 Menschen sind im Südsudan nach UN-Angaben von Überflutungen betroffen. Schwere Regenfälle hätten Häuser und Felder überschwemmt und Tausende von Menschen in die Flucht getrieben, teilte die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Freitag mit. Für viele Einwohner sei es das zweite Mal seit Mai, dass sie mit Überschwemmungen konfrontiert seien, so OCHA. Aufgrund der ohnehin schon großen Armut in der Region blieben vielen Menschen, bis Nahrungsmittelhilfe sie erreiche, nur noch Fische und unverdauliche Gräser zum Überleben, teilte die Agentur mit. (dpa/jW)