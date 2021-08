Nicht vergessen

imago images/ZUMA Wire

Hiroshima hat am Freitag mit einer kleinen Zeremonie an den ersten Atombombenangriff der Geschichte vor 76 Jahren erinnert. Überlebende, Angehörige sowie Politiker und Würdenträger nahmen an der Hauptveranstaltung in der japanischen Stadt teil, um der Opfer zu gedenken und zum Weltfrieden aufzurufen. Das zweite Jahr in Folge fand die Gedenkveranstaltung wegen der Coronapandemie in relativ kleinem Rahmen statt. Am 6. August 1945 hatte der US-Bomber »Enola Gay« die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen, die bis zu 140.000 Menschen tötete. (AFP/jW)