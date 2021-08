Florence Hervé bekommt Luise-Büchner-Preis 2021

Darmstadt. Der Luise-Büchner-Preis für Publizistik geht in diesem Jahr an die deutsch-französische Literaturwissenschaftlerin, Feministin und jW-Autorin Florence Hervé. Das erklärte die Luise-Büchner-Gesellschaft auf ihrer Webseite. Zur Begründung heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung vom 15. Juli, Hervé engagiere sich »seit Beginn ihrer publizistischen Tätigkeiten im Jahr 1969 nicht nur als Autorin, Journalistin, Übersetzerin und Herausgeberin für die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft.« Die Feministin sei »darüber hinaus in der europäischen und internationalen Frauenbewegung politisch aktiv«. »Die Luise-Büchner-Gesellschaft zeichnet eine überzeugte Feministin für ihr bisheriges Lebenswerk aus, das in der Zugänglichmachung der Geschichte der Frauenbewegung die historische Kontinuität offenlegt, nicht als Selbstzweck, sondern um in unserer Zeit für die Sichtbarmachung frauenspezifischer Situationen und Problematiken sowie für Veränderung einzutreten.« Die Preisverleihung findet am 12. Dezember statt. Wir gratulieren! (jW)