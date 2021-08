Erinnerung wachhalten

Rodi Said/REUTERS Jesidinnen und Jesiden fliehen am 13. August 2014 vor dem Angriff der Dschihadisten auf Sindschar

Am Dienstag ist weltweit mit Kundgebungen an den inzwischen von vielen Ländern anerkannten Genozid an den Jesidinnen und Jesiden im irakischen Sindschar (kurdisch: Sengal) vom 3. August 2014 erinnert worden. Vor sieben Jahren wurden etwa 7.000 jesidische Frauen und Mädchen von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) entführt und auf Sklavinnenmärkten verkauft, misshandelt und vergewaltigt. Rund 2.800 von ihnen gelten bis heute als vermisst. Schätzungen gehen davon aus, dass mindesten 10.000 Menschen getötet und mehr als 400.000 aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Das Leid ist bei den Überlebenden des Genozids noch immer präsent. So bei der heute 19jährigen Jesidin Zilan, die am Dienstag gegen Ende einer Kundgebung in Hamburg die Angriffe vom 3. August 2014 schilderte. Mit brüchiger Stimme berichtete sie von Kindern, die während der Flucht vor dem IS verdursteten. Der Großvater der damals Zwölfjährigen wurde vor ihren Augen ermordet, ihre Cousine und ihre Tante von den Dschihadisten verschleppt. »Stellt euch vor, ihr müsst plötzlich alles zurücklassen. Das ist uns passiert, nur weil wir jesidische Kurden sind«, so Zilan.

Vielen haben sich die Bilder ins Gedächtnis eingebrannt, wie die damals für die Region zuständigen Peschmerga mit ihren schweren Waffen aus der Region abzogen und die Jesidinnen und Jesiden schutzlos den Dschihadisten auslieferten. Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hingegen entsandte bereits am 28. Juni 2014 ein zwölfköpfiges Guerillateam zur Verteidigung von Sengal. Zwanzig Tage vor dem Angriff nahmen die Peschmerga drei Mitglieder der Gruppe und einen jesidischen Unterstützer fest. Die übrigen Guerillakämpfer zogen auf den Sengal-Berg. Als am 3. August der IS-Angriff begann, verteidigte eine neunköpfige Guerillagruppe die Zehntausenden auf den Berg geflohenen Menschen.

Jesidische Jugendliche schlossen sich der Verteidigung an. Nachdem die Guerilla mehrere Tage gegen die Angriffe der Dschihadisten Widerstand geleistet hatte, kamen am 6. August zwei Einheiten der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ aus dem nordsyrischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava zur Hilfe. Gemeinsam richteten sie einen Sicherheitskorridor ein, über den die auf den Sengal-Berg geflohenen Jesidinnen und Jesiden nach Rojava evakuiert werden konnten. Mehr als 200.000 Menschen gelang die Flucht.

Noch heute leben Tausende Menschen auf der Hochebene von Sengal in notdürftigen Zeltstädten. Viele haben Angst, in ihre Dörfer oder Städte zurückzukehren. In der Tiefebene befinden sich laut Schätzungen 81 Massengräber, nur eines von ihnen wurde bisher geöffnet um DNA-Analysen an den sterblichen Überresten durchzuführen. Für die Überlebenden eine unerträgliche Situation. Noch immer ist für viele ungeklärt, welche Freunde und Verwandte noch leben, wer entführt wurde oder verschollen ist. Fast 300.000 Jesidinnen und Jesiden leben in Flüchtlingscamps in der Region, Zehntausende im nordsyrischen Rojava. Die Rückkehrwilligen erhalten keinerlei Unterstützung. Im Gegenteil, sie werden daran gehindert, nach Sengal zurückzukehren.

In der Region wurde in den vergangenen Jahren ein Selbstverwaltungssystem auf Basis von Frauen- und Volksräten aufgebaut. Sicherheitsaufgaben übernehmen die Asajisch (»Sicherheitskräfte«) und jesidische Selbstverteidigungseinheiten. Alle Institutionen sind genderparitätisch mit einer Doppelspitze besetzt.

Doch die jesidischen Selbstverwaltungsansätze sind Angriffen durch die regionalen Autoritäten ausgesetzt. So wurde im Oktober 2020 auf Druck Ankaras beschlossen, abermals die irakische Armee sowie Peschmerga-Einheiten in Sengal einzusetzen. Hinzu kommt: Die türkische Luftwaffe fliegt immer wieder Angriffe in der Region, vermeintlich gegen Stellungen der PKK. Angesichts dessen erklärte der Dachverband des Ezidischen Frauenrats (SMJE) am Jahrestag des Genozids: »Allein wir selbst können uns schützen, indem wir uns miteinander solidarisieren und zu einer organisierten Kraft werden.« Das gelte noch mehr für die jesidischen Frauen, die sich zusammenschließen müssten, »um gegen unsere Unterdrückung in allen Lebensbereichen zu kämpfen«.