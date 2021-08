Nachschlag: K(l)eine Köstlichkeiten

imago images/Kirchner-Media Roh noch wabbelig, gegrillt dann knusprig: Lockmittel zur Impfung

Bei dem Thema »Brauchen wir eine Impfpflicht?« wurde es am Mittwoch abend in der ARD-Talkrunde »Maischberger. Die Woche« kulinarisch köstlich. Die Freundin seichter Literatur Amelie Fried (Debütroman »Traumfrau mit Nebenwirkungen«) hat sich diese Woche geärgert. Grund der Verstimmung: Bratwurst als Impfanreiz im thüringischen Sonneberg. Mit Bratwurst kämen doppelt so viele Menschen zur Impfung wie ohne Schweinedarm. Doch sollte die Impfung gegen das tödliche Virus nicht Geschenk genug sein?

Der stellvertretende Chefredakteur des Axel-Springer-Blattes Welt, Robin Alexander, hält dagegen und verteidigt die hungrigen Impfwilligen: Für Leute mit wenig Geld sei ein Mittagessen einfach ein »Wert an sich«. Darüber solle man sich nicht erheben. Für die Leute, die sich bei Axel Springer impfen lassen, gäbe es im übrigen auch kleine Köstlichkeiten. Sie kriegen ein Gesundheitsbällchen und einen Smoothie. Amelie Fried antwortet darauf im Helmut-Kohl-Stil: »Am Ende ist wichtig, was hinten raus kommt.« Na dann, guten Appetit. (ae)