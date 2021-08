Was übrig bleibt

imago/ZUMA/Keystone Finger des Wohlstands – Liberace schmückt sich mit Errungenschaften des Kapitalismus für die wenigen

Wladziu Valentino ­Liberace war ein Schwuler mit Hunderten Pelzmänteln und Diamantringen, der in Las Vegas und im Fernsehen am Klavier kunstfreie Faxen produzierte. Der Mann, geboren 1919, hatte Stummelhände, konnte aber gut spielen, seine Ausbildung erhielt er am Konservatorium von Milwaukee, Wisconsin. Zu seinen weiteren Markenzeichen zählten eine toupierte Mähne und Kandelaber – Attribute, die arme Menschen vor mindestens fünfzig Jahren mit einem kultivierten Lebenswandel assoziierten. Man kann Liberace nur äußerlich beschreiben, seine Darbietungen waren hohl, erzählten der arbeitenden Bevölkerung das Märchen vom wattierten Leben nach der Fabrik. Jeder, der da zehn Stunden am Tag steht oder Heu auf Misthaufen schaufelt, ist ab Sonnenuntergang nur noch dazu fähig, sich von Unterhaltungsprofis vollgesoffen volldudeln zu lassen. Auf der Bühne zählte Liberace seine Schmuckstücke auf und ließ sich beneiden. Er prunkte mit den Errungenschaften des Kapitalismus für die wenigen – Cadillacs und Rolex-Uhren –, alberte zu mittelmäßigen Sketcheinlagen herum und dudelte fleißig populäre Melodeien von Chopin bis »Bonanza«. Höhepunkte seiner Karriere waren die Auftritte in der »Muppet Show«. Neben Kermit und Miss Piggy fügte er sich gut ein. Viele taten es ihm gleich, ähnlich unattraktiv und abseits seiner witzhaften Erscheinung der Rede nicht wert ist beispielsweise Elton John.

Für die Schwulen hat Liberace nichts getan, er war ihnen auch nichts schuldig. Seine Karriere beruhte auf der ständigen Zustimmung der Mehrheitsgesellschaft zum biederen Klamauk. Zwinker, zwinker, glitzer, glitzer – bloß nichts Falsches sagen, mit eiserner Disziplin durch Grinsen und Hampeln debile Freude vermitteln. Privat, wie sollte es auch anders sein, war der Mann im sechs Meter langen Chinchillafellmantel ein einsamer Geselle. Deutlich jüngere Liebhaber nutzten ihn finanziell aus, Mitarbeiter bestahlen ihn regelmäßig, Mutter und Manager hielten ihn im stählernen Griff. Zirkustiere bevorzugen große Käfige, die Liberace Mansion in Las Vegas misst 1.400 Quadratmeter Wohnfläche voller Prunk und teurem Kitsch. Wer es sich leisten kann, darf heute dort heiraten.

Alles das bekamen Filmfreunde schon 2013 serviert: Michael ­Douglas spielte den Armleuchter mit dem Armleuchter in Steven Soderberghs »Behind the Candelabra« (deutscher Titel »Liberace – Zuviel des Guten ist wundervoll«). Nun kommt »Look Me Over – Liberace« in die deutschen Kinos; eine Dokumentation über Werden, Schaffen und Sterben des Protagonisten. Neues erfährt man dort nicht, nur ein paar mehr oder weniger intime Erinnerungen an eine Ikone der großspurigen Geschmacklosigkeit. 1987 starb Liberace an AIDS, und Scheinheilige gingen auf Abstand, das Erbe nach Rechtsstreiten zum Großteil in seine Stiftung über. Seit 1976 vergibt »The Liberace Foundation for Creative and Performing Arts« Stipendien an aufstrebende Musiker, bis heute angeblich 2.700 an der Zahl. In Paradise, Nevada entstand 1979 ein Liberace-Museum, das für einst 3,50 US-Dollar (entspricht etwa heutigen elf Euro) pro Ticket neben angehäuften Überflüssigkeiten auch historische Pianos aus dem Besitz des melodramatischen Entertainers ausstellte. 2010 wurde es geschlossen, Teile des Reichtums kann man heute in einem Hotel bestaunen.

Was bleibt übrig von derartigen Gala­künstlern außer der historischen Tatsache, in der Öffentlichkeit einer Generation besonders auffällig gewesen zu sein? Keiner kennt ein Lied von Liberace, keiner hört seine Schallplatten mit mediokren Aufnahmen der bekanntesten Klassikschlager, keiner schaut sich freiwillig die Aufzeichnungen seiner Shows an. Abseits von Kostümen und Juwelen ist Liberaces Existenz nur noch durch ihre beträchtliche Traurigkeit, ihre chronische Selbstverleugnung und ihr tragisches Ende von Bedeutung für das kollektive Gedächtnis.

Bevor er sich in den Schwulenklubs der Metropolen den Hintern versohlen ließ, betete Liberace für gewöhnlich noch ein paar Rosenkränze in seiner Hauskapelle. Die moderne Psychologie weiß seit Jesus Christus und Karl Kraus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn jeder ist sich selbst der Nächste.