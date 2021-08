Gasprom im Warnstreik

Maxim Shemetov/REUTERS Drehen den Hahn bisweilen zu: Anlagen für den Energietransfer wollen gewartet werden (Bowanenkowo, Russland, 21.5.2019)

Der russische Energiekonzern Gasprom hat seit einigen Wochen seine Lieferungen nach Westeuropa deutlich eingeschränkt. Im Juli war die erste Ostseepipeline Nord Stream 1 für zwei Wochen zur Wartung abgeschaltet, es folgte die Schließung der durch Belarus und Polen verlaufenden Jamal-Pipeline – ebenfalls zu Wartungszwecken. In den vergangenen Tagen kam an ihrem deutschen Endpunkt im brandenburgischen Mallnow nur die Hälfte der technisch möglichen Liefermenge an. Als Folge stiegen die Gaspreise am europäischen Spotmarkt auf den vorher noch nie erlebten Rekordwert von 484 US-Dollar (409 Euro) pro 1.000 Kubikmeter – etwa doppelt soviel, wie im langjährigen Durchschnitt.

Die Konzernspitze wiegelt die allmählich aufkommende Aufregung ab: Gasprom erfülle alle seine Lieferverpflichtungen aus den langfristigen Verträgen, erklärte die Pressestelle des Unternehmens im Juli der Deutschen Welle. Was nicht in der Meldung stand: Gasprom erfüllt diese Verpflichtungen offenbar unter anderem dadurch, dass es seine eigenen Vorräte in den Speichern in Deutschland und anderen EU-Ländern leerpumpt und angeblich sogar selbst Spotmengen in Europa aufkauft. Jedenfalls war der unterirdische Gasspeicher im niedersächsischen Rehden Anfang Juli nur noch zu weniger als zehn Prozent gefüllt. Erzeugt Gasprom hier eine künstliche Knappheit? Und mit welchem Ziel?

Für Aufmerksamkeit unter Beobachtern und Akteuren des Gasmarktes sorgte Anfang Juli die Tatsache, dass Gasprom an den routinemäßigen Auktionen für Transitkapazitäten durch die Ukraine und Polen nicht teilnahm. Damals erklärte der Konzern, man sehe keinen Anlass, sich langfristig zu binden; kurzfristige Kapazitäten könne man später immer noch dazubuchen, wenn es erforderlich werden sollte.

Der Vorbehalt dieser Aussage ist das Entscheidende. Gasprom setzt offensichtlich darauf, dass bis zum Herbst auch Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden kann. Aktueller Stand ist laut der im schweizerischen Kanton Zug ansässigen Betreibergesellschaft, dass einer der beiden Stränge bereits durchgehend fertig ist und im Moment getestet wird. Die Fertigstellung der zweiten Röhre werde für den Verlauf des Augusts erwartet. Vor diesem Hintergrund liegt nahe, dass es das Interesse von Gasprom ist, durch eine Verknappung und entsprechende Verteuerung des Gases Druck auf die deutschen und EU-Behörden auszuüben, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 nicht weiter zu behindern.

Die Reduktion der Liefermenge auf etwa die Hälfte der langfristigen Menge in den zurückliegenden Wochen zielt unter anderem direkt auf die EU. Denn deren Gasmarktrichtlinie schreibt vor, dass Gasprom die Kapazität der vom deutschen Anlandepunkt Lubmin bei Greifswald ausgehenden Anschlusspipeline OPAL nur zu maximal 50 Prozent ausnutzen darf. Nach dieser Seite soll die Reduktion zeigen, was es praktisch bedeuten würde, die EU-Regelung umzusetzen. Im Juli hatte der Gerichtshof der Europäischen Union dieses Prinzip auf eine Klage Polens hin nochmals ausdrücklich bestätigt. Parallel klagt die Nord Stream 2 AG vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf darauf, dass eine vor Jahren zugesicherte Ausnahmegenehmigung von dieser Regelung in Kraft bleibt; die Bundesnetzagentur hatte dies zuletzt verneint und die Anschlussleitungen der EU-Richtlinie unterworfen.

Die Strategie des russischen Unternehmens riskiert allerdings nach mehreren Seiten Bumerangeffekte. Einer scheint so sicher wie das Amen in der Kirche: dass die Mainstreammedien wieder von »russischer Erpressung« schreiben werden, wenn das Thema erst einmal größere Beachtung gefunden hat. Auch wenn das in der Sache nicht stimmt. Oder vielmehr: Die Erpressung ist eine geschäftliche, keine politische. Gasprom verkauft Gas nach Europa, über welchen Transportweg es kommt, ist nicht vertraglich festgelegt. Gasprom liefert über die Ukraine soviel, wie es ohnehin bezahlen muss, aber keinen Kubikmeter mehr. Und diese Mengen gehen von Jahr zu Jahr zurück.

Wichtiger scheint eine andere Rückwirkung des derzeitigen Preisauftriebs auf dem Gasmarkt: Gasprom verdient zwar kurzfristig mehr Geld, macht aber mittel- und langfristig seinen entscheidenden Konkurrenzvorteil gegenüber dem Frackinggas aus den USA zunichte: den niedrigeren Preis. Ferner könnte eine neue Bundesregierung, zumal, wenn ihr die Grünen angehören sollten, die Gasprom-Strategie als Steilvorlage für einen schnelleren Ausstieg aus dem Erdgas nehmen. Nach dem Motto: Wenn Energie sowieso teurer werden muss, warum dann nicht jetzt sofort? Die Nebenwirkungen für die Gasverbraucher kämen schneller und ohne Übergangsfristen, aber sie ließen sich politisch Gasprom in die Schuhe schieben. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn man die Energiewende politisch durchsetzen und überdies Russland schaden will.