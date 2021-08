Geister der Vergangenheit

Andrea Comas/REUTERS Angst des deutschen Bürgertums: Nur wer viel Geld besitzt, fürchtet sich vor Inflation

Marktradikale haben es in Deutschland derzeit nicht leicht. Ihre Theorie wurde von der Realität überholt. Die nach dem Vorbild der Bundesbank geschaffene Europäische Zentralbank (EZB) hält an der expansiven Geldpolitik fest und hat sogar im Juli erklärt, das straffe Inflationsziel von unter zwei Prozent aufzugeben. Die Financial Times spottete bereits: »Zu Lebzeiten der D-Mark hieß es, dass nicht alle Deutschen an Gott glaubten, aber alle an die Bundesbank. Man fragt sich, ob das jemals von einem ebensobreiten Publikum über die EZB und den Euro gesagt wird.«

Einer, der besonders leidet, ist ­Otmar Issing, der frühere Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank und der EZB. Er ist hierzulande der wohl führende Vertreter des Monetarismus. Die Theorie, die auf den Paten des Neoliberalismus Milton Friedman zurückgeht, scheut Inflation wie der Teufel das Weihwasser. Die Geld­menge soll knapp gehalten werden, lautet der Kerngedanke. Niedrige Löhne garantieren Preisstabilität. Investoren können sich dank hoher Zinsen auf üppige Renditen freuen. Doch seit der Finanzkrise von 2008 ist das Modell Geschichte. Issing beklagte in der Zeit (Donnerstagausgabe) »international einen Regimewechsel«. Es verändere sich das Umfeld, das die Inflation mitbestimme. »Die Globalisierung stockt«, erklärt der Volkswirt und schwärmte von vergangenen Zeiten: »Der Vorschlag zum Zweiprozentziel der Europäischen Zentralbank (EZB) stammt ja von mir. Ich war 1998 Chefvolkswirt der EZB und schlug damals ›unter zwei Prozent‹ als Ziel vor. Wir waren die erste große Notenbank, die das Zweiprozentziel festgeschrieben hat.«

Issings Ideen haben Wirkung entfaltet. Durch den jahrzehntelangen Sparkurs müssten in der Euro-Zone über sieben Jahre die Preise um 3,3 Prozent steigen, um überhaupt das EZB-Ziel von zwei Prozent zu erreichen. Bei Tarifabschlüssen, die hierzulande unter der Inflationsrate liegen, ist das eher unwahrscheinlich.

Wie verbohrt hierzulande die geldpolitischen Falken sind, bewies Issings Bruder im Geiste, der amtierende Bundesbank-Chef Jens Weidmann, der im EZB-Direktorium gegen die Neuorientierung des Inflationsziels stimmte. Auch die Aussetzung der »Schuldenbremse« im kommenden Jahr hält Weidmann im Augenblick nicht für nötig.

Der deutsche Kürzungskurs kommt jedoch in der Hochfinanz nicht gut an. Der Markt für Vermögenswerte ist nahezu abgegrast. Preise für Aktien und Immobilien sind am Limit. Spekulanten wissen kaum mehr, wie sie ihr Portfolio umschichten sollen. Der Internationale Währungsfonds mahnte am 15. Juli an, »mittelfristig ist es wichtig, den fiskalischen Spielraum Deutschlands zu nutzen, um Wachstumspotentiale zu heben«. Der französische Fondsmanager Édouard Carmignac sagte in der FAZ vom Mittwoch: »Nicht die Inflation, die überall Schlagzeilen macht, ist das Problem.« Die Frage laute vielmehr, was aus dem Wirtschaftswachstum werde. Verlangsame sich die ökonomische Erholung nach der Coronakrise, könne von Inflation gar keine Rede sein.

Für den britischen Historiker Frederick Taylor ist klar, warum die herrschende Klasse in Deutschland das Inflationsgespenst jaulen lässt. Gegenüber Spiegel online erläuterte Taylor am Donnerstag: »Das liegt daran, dass die Hyperinflation damals vor allem das Bildungsbürgertum traf, also Professoren, Anwälte, Beamte – und Journalisten. Viele dieser Menschen hatten ein kleines Vermögen in festverzinslichen Wertpapieren angespart und verloren alles.« Die Erinnerung daran werde seitdem von intellektuellen, wortgewandten Menschen am Leben erhalten, die den Leuten erzählten, wie schlimm die Zeiten waren. »Die Inflationsangst wird von jenen instrumentalisiert, die am meisten zu verlieren haben.«