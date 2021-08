Nicht nur am Mittelmeer

Noah Berger/FR34727 AP/dpa

Das riesige »Dixie Fire« in Kalifornien hat sich durch einen 800-Einwohner-Ort gefressen und zahllose Häuser zerstört. Aufnahmen aus Greenville zeigten am Donnerstag (Ortszeit) von der Hitze der Flammen verbogene Laternenmasten und bis auf die Grundstrukturen abgebrannte Häuser. Zuvor hatten lokale Behörden die Bewohner von Greenville und anderen Ortschaften in dramatischen Appellen zur Flucht vor den Flammen aufgefordert. Eine vorläufige Untersuchung hat ergeben, dass wohl ein auf eine Stromleitung gekippter Baum die Ursache für das »Dixie Fire« war. (AFP/jW)