Lieber belanglose Talkshows

Die Sendung »Weltspiegel« gibt es bereits seit Jahrzehnten. Ihre Verlegung auf den späten Montagabend käme einem Verstecken gleich (Moderator Andreas Cichowicz am 19.11.2000)

Eigentlich müsse die Bevölkerung des Landes längst ausgerottet sein, »zählt man all die Toten der flachen Vor- und Frühabendkrimis zusammen«, heißt es sarkastisch in einem Kommentar auf der Website ard-zukunftsdialog.de. Auf der Seite, die der ARD-Vorsitzende Thomas Buhrow im Frühjahr initiierte, damit Zuschauer »ihre Ideen und Wünsche für die Zukunft der ARD« diskutieren können, wird diese Klage mehr als einmal vorgebracht – und das zu Recht. Eine eigens für die Onlineenzyklopädie Wikipedia erstellte Liste führt über 120 solcher Serien allein bei ARD und ZDF auf, vom »Bozen-­Krimi« bis zu »Soko Wismar«.

Die Inflation der Krimis ist ebenso wie die große Zahl belangloser Talkshows oder seichter Daily Soaps Ausdruck zunehmender Verflachung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR). Für Christine Strobl, seit Mai ARD-Programmdirektorin, scheint das kein Problem zu sein, ebenso wenig wie für Oliver Köhr, seit Mai neuer ARD-Chefredakteur, und den seit 2020 amtierenden ARD-Mediathek-Chef Florian Hager. Das Trio will ausgerechnet den Programmbereich schwächen, in dem noch Substanz zu finden ist: die Politmagazine der ARD, das Auslandsmagazin »Weltspiegel« und die Dokureihe »Story im Ersten«.

Ende Juni enthüllte der Medienjournalist Stefan Niggemeier im Onlinemagazin Übermedien die Pläne von Strobl, Köhr und Hager – die ein Frontalangriff sind auf das letzte Reservat im Ersten, in dem investigativer Journalismus überlebt. Die Zahl der Sendeplätze der Politmagazine – »Fakt«, »Kontraste«, »Monitor«, »Panorama«, »Report Mainz«, »Report München« – soll von jeweils 15 auf elf pro Jahr, insgesamt also von 90 auf 66, reduziert werden. Die Dokureihe »Die Story im Ersten« soll abgeschafft werden, der »Weltspiegel« von Sonntag abend auf Montag nach den »Tagesthemen« verlegt werden. Als Begründung verwiesen Strobl, Hager und Köhr unter anderem darauf, dass die »klassische Magazinform« in Mediatheken nicht funktioniere.

Das Bekanntwerden der Pläne entfachte einen Proteststurm. Anfang Juli wandten sich 45 aktive ARD-Auslandskorrespondenten gegen die Verlegung des »Weltspiegels« in die »Todeszone«, also auf den späten Montagabend, wenn kaum noch politische Sendungen gesehen werden. Dem schlossen sich Exkorrespondenten an, so Fritz Pleitgen und Sonia Seymour Mikich. In einem weiteren offenen Brief erklärten rund 100 Autoren und Mitarbeiter der Magazine, die Pläne seien ein »fatales Signal« nach innen und außen. Sie würden »zu einer Beschneidung der eigenen publizistischen Bedeutung führen, die das Programm entwerten würde«. Als einen »kapitalen Fehler« charakterisierte die Gewerkschaft Verdi das Vorhaben. Die Pläne kämen »einem Rückzug der ARD aus der Politikberichterstattung im Haupt­programm gleich«, erklärte das für Medien zuständige Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz Ende Juni.

ARD-Programmdirektorin und CDU-Mitglied Strobl – sie ist die Ehefrau des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl und Tochter des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble – bewies in einem Interview mit dem Deutschlandfunk vor allem, dass sie wie eine Managerin denkt anstatt wie eine Journalistin. Sie sprach von »Kernkompetenzen«, von »großen internationalen Playern, die hier in den Markt drängen«. Es gehe um die Frage: »Wie wollen wir Das Erste und die Mediathek konsequent zusammendenken?« Und darum, »wie wir uns aus unserer Komfortzone herausbewegen und es schaffen, auch wieder jüngere Menschen zu erreichen«.

Doris Achelwilm, medienpolitsche Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag, sprach mit Blick auf Strobls Pläne von einem »ganz und gar falschen Signal«. »Journalistisch tiefergehende Recherchen«, die Themen setzten und sich mit politischen Entscheidungen kritisch auseinandersetzen, seien eine der wichtigen Aufgaben des ÖRR. Solche Sendungen »dürfen nicht geschwächt oder gekürzt werden«. Den Umbau der ARD mit Plänen anzugehen, die »eine wichtige, anerkannte und relevante Säule des ÖRR substantiell schwächen«, sei falsch. »Der ÖRR ist in seiner ganzen Verfasstheit so aufgestellt, dass Einschaltquote, Klickzahlen, Einsparziele und dergleichen eben nicht ein Maßstab sein sollten, wie er Private regiert«, betonte Achelwilm.