Locarno eröffnet

Mit der Uraufführung des italienischen Actiondramas »Beckett« mit Hollywoods Jungstar John David Washington (»Tenet«) in der Hauptrolle hat am Mittwoch das 74. Internationale Filmfestival Locarno begonnen. Bis zum 14. August werden 209 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. Zentrum des Festivals ist der internationale Wettbewerb um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden. 17 Filme aus aller Welt stellen sich dem Juryurteil. Zur Eröffnung wird die französische Schauspielerin Laetitia Casta (»Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte«) mit dem »Excellence Award Davide Campari« für ihren, wie es in der Begründung heißt, »besonderen Beitrag zum zeitgenössischen Kino« geehrt. Das unter strikten Hygieneauflagen stattfindende Festival am Schweizer Ufer des Lago Maggiore endet am 14. August mit der Verleihung des Goldenen Leoparden und der anderen Preise. (dpa/jW)