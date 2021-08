Bahn fährt weiter auf Verschleiß

imago images/Future Image Trotz Klimawandels bleibt der Schienenverkehr in Deutschland unzureichend

Von wegen Verkehrswende. Die Bundesregierung investiert immer noch zuwenig in den Ausbau des Schienennetzes. Im europäischen Vergleich stelle die BRD nicht einmal Mittelmaß dar, teilte das Bündnis »Allianz pro Schiene« (APS) am Mittwoch in Berlin mit.

Zwar habe Berlin die Ausgaben in die Schieneninfrastruktur im vergangenen Jahr um fast 16 Prozent auf 88 Euro pro Einwohner erhöht. Dennoch falle die Bundesrepublik mit ihren Schieneninvestitionen beim europäischen Pro-Kopf-Vergleich gegenüber den führenden Eisenbahnländern Luxemburg, Schweiz und Österreich weiterhin deutlich ab. Die aktuelle Bundesregierung hinterlasse ihren Nachfolgern in der Verkehrspolitik riesige unbewältigte Aufgaben, sagte APS-Geschäftsführer Dirk Flege. »Wer immer die Wahl im September gewinnt, muss vor allem den Neu- und Ausbau der Schieneninfrastruktur beschleunigen. Ausgerechnet dort hat die Bundesregierung für 2020 die Mittel sogar gekürzt.« Ohne zusätzliche Gleise aber werde die BRD weder den sogenannten Deutschlandtakt bekommen noch die Fahrgastzahlen auf der Schiene verdoppeln oder mehr Transporte auf die Schiene verlagern können.

Zwar sei pro Kopf im Zeitraum von 2016 bis 2020 im Jahresdurchschnitt 38 Prozent mehr Geld ausgegeben worden. Doch drei Einschränkungen relativierten diese Zunahme. Erstens bleibe der Abstand zur europäischen Spitze gewaltig. Länder wie die Schweiz oder Österreich investierten pro Einwohner ein Vielfaches in die Schiene. Auch Italien gebe mit 120 Euro pro Kopf deutlich mehr aus als Deutschland. Zweitens fehle der amtierenden Bundesregierung der Mut, der Schiene Vorrang in der Verkehrspolitik einzuräumen. »Nach wie vor gehört die Bundesrepublik zu den Ländern, die mehr Geld für Fernstraßen ausgeben als für Gleise und damit die völlig falschen Prioritäten setzen«, sagte Flege. Schließlich glichen die Erhöhungen der Etats zum großen Teil nur die enormen Steigerungen der Baukosten aus und flössen nicht eins zu eins in den Ausbau des Schienennetzes.

Dabei werde die Nachfrage nach Verkehr auf der Schiene weiterwachsen. »Um den klimatisch notwendigen und verkehrspolitisch geplanten Umstieg von Menschen und Gütern von der Straße auf die Schiene zu schaffen, brauchen wir ausreichende finanzielle Mittel, aber auch eine veränderte Planung und eine zügigere Umsetzung«, teilte das Bündnis mit. Bypässe in Form von Überholgleisen oder Abstell- und Ladeflächen entlang bestehender Strecken müssten vereinfacht und schnell umgesetzt werden. Nur dann sei das gewünschte Wachstum auf der Schiene machbar.

Diese diene auch dazu, Beschäftigung in Deutschland dauerhaft zu sichern. »Alle Studien zu dem Thema zeigen: Die Schiene ist ein Jobmotor, der sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft. Höhere Investitionen in die Schieneninfrastruktur bringen Deutschland nicht nur beim Klimaschutz voran. Sie wirken sich auch am Arbeitsmarkt positiv aus«, erklärte das Verkehrsbündnis.

Wichtig sei zudem in der aktuellen Situation, dass zusätzliche Finanzmittel für die Reparatur der Bahninfrastruktur in den Flutgebieten bereitgestellt würden. »Die Hochwasserkatastrophe stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die nicht zu Kürzungen bei den Infrastrukturinvestitionen an anderer Stelle führen darf.« (jW)