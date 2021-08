Entzug für Onlineriesen

Aly Song/REUTERS Voll drauf: Eine Gamerin tobte sich am Freitag bei der Digital Entertainment Expo in Shanghai aus

Der nächste, bitte: In ihrer Kampagne gegen die dominante Marktmacht der chinesischen Techkonzerne nimmt sich die Regierung in Beijing nun Tencent vor. Das Unternehmen aus der südchinesischen Metropole Shenzhen, eines der teuersten in China, ist nicht nur für seine Social-Media-Plattform »We Chat«, sondern vor allem auch als Anbieter populärer Onlinespiele bekannt. Als solcher ist es aber nun schwer unter Beschuss geraten. Am Dienstag veröffentlichte die Wirtschaftszeitung Economic Information Daily, die der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua gehört, einen geharnischten Artikel, der das Ausmaß und die Folgen der vor allem unter Jugendlichen grassierenden Onlinespielsucht aufs Korn nahm. »Keine Industrie« dürfe »davon profitieren, eine ganze Generation zu vernichten«, hieß es. Onlinespiele wirkten zunehmend als »elektronische Drogen«, gar als »spirituelles Opium«. Vor allem letzterer Begriff hat es in sich: Schließlich ist in China allgemein bekannt, welch verheerende Rolle Opium im 19. Jahrhundert beim Niedergang des Landes und bei seiner Unterwerfung durch die Kolonialmächte spielte. Tencents Aktienkurs stürzte daraufhin um bis zu elf Prozent ab. Als er sich ansatzweise stabilisiert hatte, lag er immer noch bei einem Minus von sieben Prozent.

Tencent ist beileibe nicht der erste chinesische Techkonzern, der einen kräftigen Schuss vor den Bug erhalten hat, und er wird aller Voraussicht nach auch nicht der letzte sein. Den Anfang hatte im November vergangenen Jahres Alibaba gemacht. Den Börsengang von dessen Finanztochter Ant Group hatte Beijing damals unmittelbar vor dem geplanten Termin gestoppt. Kurz darauf wurden neue Regeln zur Zügelung der Techriesen vorgelegt. Im Dezember kündigte dann das Politbüro an, dieses Jahr würden scharfe Antimonopolmaßnahmen gegen »zügellose Kapitalexpansion« umgesetzt. Getroffen hat es mittlerweile das chinesische Uber-Pendant Didi, den Essenslieferanten Meituan, Bitcoin-Unternehmen und viele andere mehr. Jenseits der Techbranche ging es gegen Firmen, die aus privater Nachhilfe gewaltige Vermögen ziehen. Ende Juli teilte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie mit, in den kommenden sechs Monaten müssten weitere Techkonzerne mit harten Inspektionen rechnen. Von strikten Auflagen sowie kostspieligen Strafen sei auszugehen. Im Westen ist von einem »Big Tech crackdown« die Rede. Investoren sind dabei, leicht panisch zu werden.

Worum es bei der Kampagne gegen die Onlinegiganten genau geht, darüber wird in China wie im Westen heiß diskutiert. Es gibt wohl eine ganze Reihe von Motiven. Bei der Ant Group zielte die Regierung nicht zuletzt darauf ab, ein boomendes Kreditmodell auszubremsen, das das Potential hat, Finanzkrisen wie diejenige von 2008 auszulösen. Bei Didi ging es stark um den Schutz von Datenmassen: Beijing will sie gegen den Zugriff räuberischer US-Dienste sichern. Manche Maßnahmen gehen gezielt gegen gesellschaftliche Missstände vor. Der Schlag gegen Nachhilfefirmen hat dem ausufernden Nachhilfewahn, der Kinder und Familien zunehmend unter schwer erträglichen Druck setzt, zumindest einen gewissen Dämpfer verpasst. Dass Meituan ins Visier genommen wurde, war wohl auch eine Antwort auf vorausgegangene Proteste von Lieferdienstfahrern gegen besonders üble Ausbeutungspraktiken, gegen die Beijing inzwischen auch mit neuen Schutzmaßnahmen für die Fahrer vorgeht. Tencent hat sich schon wenige Stunden nach dem Vorwurf, »spirituelles Opium« zu verbreiten, reuig gezeigt und angekündigt, neue Jugendschutzmaßnahmen einzuführen sowie die Suchtprävention zu verbessern. Die Zustimmung zahlloser genervter und besorgter Eltern ist dem Schlag gegen den Techkonzern wohl gewiss.

Jenseits aller Einzelmotive bleibt freilich das übergeordnete Ziel, die allzu dominante und stets weiter wachsende Macht der Internetgiganten zu brechen. Diese bereitet nicht nur China zunehmend Sorgen, sondern auch den Vereinigten Staaten sowie der EU. Die Anliegen seien überall ähnlich, urteilte vergangene Woche die Washington Post. Der Unterschied liege vor allem darin, dass die Volksrepublik den Sorgen jetzt mit entschlossenen Maßnahmen Rechnung trage, während in den USA der zerstrittene Kongress und das exzessive Lobbying des Silicon Valley bisher wirksame Maßnahmen gegen Monopolbildung und für Verbraucherschutz verhindert hätten. Und vielleicht kommt noch ein zweiter übergeordneter Faktor hinzu. Dan Wang, ein Technologieexperte von Gavekal Dragonomics in Shanghai, vertrat vergangene Woche auf der Website der US-Zeitschrift Foreign Affairs die Auffassung, der »Big Tech crackdown« ziele nicht zuletzt darauf ab, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Landes »auf andere strategische Technologien zu lenken«, so etwa auf die Halbleiterproduktion. Denn dort, nicht bei Onlinespielen oder beim Taxibestellen, entscheidet sich, ob China seinen Aufstieg fortsetzen kann.