Müll und Schlamm

C. Hardt/imago images/Future Image Schutt, so weit das Auge reicht: Die Aufräumarbeiten werden lange dauern (Ahrtal, 22.7.2021)

Vor rund zwei Wochen ging über weiten Teilen Westdeutschlands und dem angrenzenden Belgien eine Regenflut nieder. Im Ahrtal waren die kleinen Dörfer und die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit einer Wasserkraft konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet waren.

Mit einer auf mehr als sieben Meter aufgetürmten Wasserwand schleuderte die Ahr Bäume, Brückenpfeiler, Felsbrocken, Autos, Häuser und alles, was sich ihr in den Weg stellte, wild um sich. Mit sich brachte die Ahr eine riesige Schlammmasse, die sich über Friedhöfe und Straßen, Felder und Wiesen, in Weinkeller, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Wohnungen ergoss. Das Schienennetz der Ahrtalbahn und Bahnhöfe wurden auf weiten Strecken zerstört, mehr als 60 Brücken brachen ein.

Stand Mittwoch nachmittag sind 139 Tote geborgen worden, von denen 26 noch nicht identifiziert werden konnten. 766 Verletzte wurden registriert, 17 Menschen gelten noch als vermisst. Von den 56.000 im Landkreis Ahrweiler registrierten Einwohnern verloren 42.000 teilweise und 17.000 vollständig ihr Hab und Gut.

Zwei Wochen nach der Flut ist die Straße von Remagen nach Ahrweiler zumindest teilweise wieder befahrbar. Dicht an dicht drängen sich Baulastwagen, Lieferwagen von Handwerksbetrieben, Pkws mit schlammverschmierten Reifen und Karosserien. Je mehr man sich Ahrweiler nähert, desto häufiger liegen Autowracks und Müllberge rechts und links der Straße. Hinter einem Blumenfeld balancieren zwei Kräne Schaufel für Schaufel von riesigen Schrottbergen auf Lastwagen, die den Müll zu Verbrennungsanlagen auf die Höhe fahren. Der erst vor wenigen Jahren renovierte alte Bahnhof von Heimersheim ist von der Kraft der nahe gelegenen Ahr aus dem Erdreich gehoben worden, das angrenzende Gebäude ist eingebrochen. Die Fußgängerbrücke, die den Ort mit dem Bahnhof verband, gibt es nicht mehr.

An einer Kreuzung steht die erste Polizeisperre. Die scheint allerdings nur symbolisch besetzt, die eingesetzten Beamten unterhalten sich und scherzen, den Verkehr nehmen sie kaum wahr. Kurz vor der Abzweigung nach Bad Neuenahr aber wird kon­trolliert. Polizeibeamte stoppen Auto für Auto und lassen nur Einwohner, Offizielle oder Journalisten durch, die sich ausweisen müssen.

Weiter geht es über eine schmale Nebenstraße, die am Rande von Bad Neuenahr entlang der Bahntrasse verläuft. Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und der Bundeswehr mit den dazugehörigen Hilfstrupps sind unterwegs. Die Luft ist von aufgewirbeltem Staub erfüllt, der sich vom getrockneten Schlamm unter den schweren Autoreifen gelöst hat. Dann führt die Straße an der Ahrweiler Stadtmauer entlang, die an dieser, von der Ahr abgewandten Seite keine sichtbaren Schäden aufweist. Der Graben vor der Mauer ist mit getrocknetem Schlamm gefüllt. Ein Parkplatz unweit des Ahrweiler Marktplatzes, der jenseits der Mauer liegt, ist komplett belegt. Daneben türmen sich Müllberge, die von den Helfern der ersten Stunden aus den Häusern und Straßen der Altstadt geholt und vor der Stadtmauer gesammelt wurden.

Unweit einer Villa, die die Römer im ersten Jahrhundert unserer Zeit oberhalb der Ahr an einen Hang gebaut haben, findet sich Platz zum Parken. Das Hochwasser hat die Villa nicht erreicht. Allerdings ist das Gebäude eingeklemmt zwischen der Bundesstraße, die als »Rotweinstraße« bis nach Altenahr führt, und der Bahntrasse der Ahrtalbahn. Wie sehr das Ahrtal verbaut und versiegelt ist, zeigt sich hier besonders gut.

Der Marktplatz von Ahrweiler ist von hier nur zu Fuß durch das Obertor zu erreichen. Auf einer Wiese mit Apfelbäumen neben einer leergeräumten Klinik ragen Stühle, Lampen, Umzugskartons, Teppiche, Küchenmöbel und vieles mehr wie ein Mahnmal in den Himmel. Zwei Männer in Arbeitskleidung stehen schweigend am Zaun und betrachten das Chaos. »Was für eine Kraft das Wasser entwickeln und welche Zerstörung es anrichten kann«, sagt kopfschüttelnd einer der beiden, der sich als Reuven Moisel vorstellt. »Der Mensch ist dagegen so klein.« »Gartenzauber Neuwied« steht auf den T-Shirts der Männer. Sie seien Landschaftsgärtner und aus Neuwied gekommen, um zu helfen. »Wir kennen das Hochwasser, und wir kümmern uns um unsere Heimat. Aber das hier zeigt, irgend etwas läuft total schief«, sagt Moisel. Auf die Frage, was er damit meine, dreht er sich um und erklärt: »Klimawandel, unsere Art zu leben. Wir müssen uns um die Natur genauso kümmern wie um unsere Kinder, unsere Familien, um Freunde und Nachbarn.«