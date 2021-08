Feuer vor Athen

Giorgos Moutafis/REUTERS

Hunderte Feuerwehrleute haben am Mittwoch weiter gegen verheerende Waldbrände in der Nähe der griechischen Hauptstadt gekämpft. In der Ortschaft Varympompi (Bild), 30 Kilometer nordwestlich von Athen, zerstörten die Flammen nach Behördenangaben rund ein Dutzend Häuser. Dutzende Betriebe, Bars und Ferienunterkünfte wurden stark beschädigt. An den Löscharbeiten am Fuße der Parnitha-Bergkette waren nach Angaben der Feuerwehr mehr als 500 Feuerwehrleute, sieben Flugzeuge, fünf Hubschrauber und 70 Löschfahrzeuge beteiligt. (AFP/jW)