Nachschlag: Trashprogramm

StudioCanal/dpa Idris Elba ist sich nicht zu schade, in Trashfilmen wie »Bastille Day« mitzuwirken – als »aufrechter CIA-Agent«

Wer zurückdenkt an die goldenen Jahre des BRD-Fernsehens, als es Kommerzsender noch nicht gab und Leute wie CDU-Postminister Christian Schwarz-Schilling die Öffentlich-Rechtlichen noch als »Rotfunk« schmähten, der erinnert sich vielleicht daran, dass der Programmplatz spät am Montag abend lange ein Muss war für Filmbegeisterte. Was wurde da nicht alles gezeigt: die Werke von Bergman, Buñuel, Fassbinder … Dagegen bietet das heutige »Montagskino« im Zweiten reinen Trash. Wie den Streifen »Bastille Day«, obwohl dessen Plot durchaus einen gewissen Reiz hat: Jemandem wird fälschlich ein Attentat zur Last gelegt, wobei sich herausstellt, dass eine gewaltige Verschwörung im Gange ist. Was bei der US-amerikanisch-französisch-luxemburgischen Koproduktion jedoch herausgekommen ist, ist ein komplett unlogischer Werbefilm – einmal mehr für die CIA, die hier gegen das Böse kämpft, während sie doch in Wirklichkeit selbst eine gefährliche Terrororganisation ist. So tief ist Westfernsehen gesunken! (jt)