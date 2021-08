Zuckerbrot für arme Staaten

imago images/Xinhua IWF-Chefin Kristalina Georgiewa heckt Pläne für »Strukturanpassungen« im Trikont aus (Washington, 15.4.21)

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat eine Aufstockung der sogenannten Sonderziehungsrechte (Special Drawing Rights, SDR) um 650 Milliarden US-Dollar (rund 547 Milliarden Euro) beschlossen. Die seit längerem geplante Erhöhung soll ab dem 23. August greifen. Das IWF-Direktorium gab am Montag abend in Washington grünes Licht. Damit wurde die letzte Hürde dafür genommen.

»Das wird besonders unseren verwundbarsten Ländern helfen, die mit den Folgen der Covid-19-Krise kämpfen«, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. 275 Milliarden Dollar gingen an Schwellen- und Entwicklungsländer. Es werde jetzt nach Wegen gesucht, wie reiche Staaten die neuen Mittel an ärmere Länder weitergeben könnten, wenn sie dies wollten. Eine Option dabei sei, die Sonderziehungsrechte an Hilfsfonds für besonders arme Länder abzugeben oder einen ganz neuen Fonds für diese Aufgabe zu schaffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich im Mai dafür stark gemacht, dass die reichsten Länder ihre SDR an die ärmsten Länder, insbesondere in Afrika, umverteilen.

Sonderziehungsrechte sind die künstliche Währung des IWF. Im Gegensatz zu den Krediten, die der IWF üblicherweise an finanzschwache Staaten vergibt, müssen sie nicht zurückgezahlt werden, sondern können von den Staaten, denen sie zugewiesen werden, frei genutzt werden. Sie sind eine finanzielle Rücklage, die jederzeit in andere Währungen eingetauscht werden kann. Der Wechselkurs der Sonderziehungsrechte wird durch einen Korb wichtiger anderer Währungen wie den US-Dollar, den Euro oder den japanischen Yen festgelegt.

Die Erhöhung um 650 Milliarden Dollar ist die höchste in der IWF-Geschichte. Jedes der 190 IWF-Mitglieder wird nun entsprechend seines Stimmanteils am Fonds neue Mittel bekommen. Georgiewa sagte, alle Länder profitierten von der Maßnahme, die zur Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft beitragen werde.

In ihrem Vorschlag für die Zuteilung der Sonderziehungsrechte im vergangenen Monat hatte Georgiewa erklärt, dass mehr als die Hälfte aller Schwellen- und Entwicklungsländer über eine zu geringe Finanzkraft verfügten, um der Pandemie Herr zu werden. Viele Staaten seien gezwungen, ihre Reserven zu verbrauchen, um auf die Krise zu reagieren.

Der Zugang zu globalen Kapitalströmen sei durch die Billionen Dollar erleichtert worden, die von den Zentralbanken der fortgeschrittenen Volkswirtschaften in die Finanzsysteme eingespeist wurden, aber darauf könne man sich nicht mehr verlassen, da die politischen Entscheidungsträger erwägen, die Unterstützung zurückzuziehen, sagte sie.

Der Einsatz der SDR ist zum Beispiel für Staaten interessant, die in Zahlungsbilanzkrisen stecken oder die sich auf dem internationalen Kapitalmarkt nur zu sehr hohen Kosten verschulden könnten. Der IWF hatte die SDR erstmals nach der Finanzkrise 2008/2009 in großem Stil zum Einsatz gebracht. (Reuters/AFP/jW)