EGMR stoppt Abschiebung

Daniel Maurer/dpa Möglichst unauffällig: Landesweite Sammelabschiebung am Baden-Airport in Rheinmünster (9.12.2014)

Mit einer einstweiligen Verfügung hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einen von Deutschland und Österreich für Dienstag abend geplanten gemeinsamen Abschiebeflug gestoppt. Wie die österreichische Deserteurs- und Flüchtlingsberatung in einer am selben Tag veröffentlichten Pressemitteilung erklärte, habe der EGMR am Montag einem von der Organisation eingereichten Antrag stattgegeben, um eine Verletzung der fundamentalen Grundrechte der betroffenen Person zu verhindern: Dieser stehe vorläufiger Abschiebeschutz zu. Nach Angaben der Beratung und von Pro Asyl hat die österreichische Regierung den gesamten Abschiebeflug von Wien nach Kabul abgesagt.

Das Gericht habe zwar eine Einzelfallentscheidung getroffen, die in der Begründung geäußerten Zweifel an der Sicherheitslage in dem Kriegsland zeigten jedoch, »wie kritisch die Lage vor Ort ist«, kommentierte die rechtspolitische Referentin von Pro Asyl, Wiebke Judith. »Deutschland darf das nicht ignorieren und muss die einzig konsequente Entscheidung treffen: den Abschiebeflieger nach Kabul absagen und einen Abschiebungsstopp erlassen!«

Zuvor hatte Pro Asyl unter Verweis auf »gut unterrichtete Kreise« mitgeteilt, dass ein eigentlich für den 10. August geplanter Abschiebeflug auf Dienstag vorverlegt worden sei. »Die Bundesregierung zieht alle Register, um die Menschen noch gerade rechtzeitig loszuwerden, bevor die Taliban auch Kabul eingenommen haben«, sagte Judith zu dem Vorgehen. Nach Pro-Asyl-Informationen sollte zunächst eine Maschine aus Deutschland Richtung Wien starten und von dort gemeinsam mit Österreich der Abschiebeflug durchgeführt werden. Bis jW-Redaktionsschluss wollte die Bundesregierung demnach trotz der einstweiligen Verfügung an dem Abschiebeflug festhalten. Aus dem Innenministerium hieß es dagegen auf dpa-Anfrage, »Planungen für einen solchen Flug bestehen nicht«.

Derweil fordern die andauernden Gefechte in der Hauptstadt der südlichen Provinz Helmand, Laschkargah, immer mehr zivile Opfer. Binnen 24 Stunden seien dort mindestens 40 Zivilisten getötet und 118 verletzt worden, teilte die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA) am Dienstag auf Twitter mit. Sollten die Parteien nicht mehr für den Zivilschutz in Afghanistan tun, drohten »katastrophale« Auswirkungen.