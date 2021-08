Daimler hängt Laster ab

Marijan Murat/dpa Strategieopfer: Trucks passen nicht mehr ins Konzept von Elektromobilität (Stuttgart, 18.2.2020)

Der Plan sieht so aus: Die Aktionäre des Fahrzeugbauers Daimler sollen die geplante Abspaltung der Lastwagensparte bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober abnicken. Dies sehe ein von Vorstand und Aufsichtsrat ausgegebener Fahrplan vor, teilte der Konzern bereits am vergangenen Freitag in Stuttgart mit. Vorgesehen ist, dass das Unternehmen Daimler Truck, das momentan noch vollständig unter dem Dach der Holding Daimler AG agiert, bis Ende des Jahres vom Konzern getrennt und separat an die Börse gebracht wird. Diese schon länger bekannten Pläne müssen vor ihrer Umsetzung allerdings noch von den Anlegern abgesegnet werden.

Unter dem Strich soll es im ­Anschluss zwei unabhängig voneinander agierende Konzerne geben: einerseits Daimler Truck für das Lastwagen- und Busgeschäft, andererseits Mercedes-Benz für das Auto- und Vangeschäft. In diesem Zuge soll die Holding Daimler AG zum 1. Februar 2022 in Mercedes-Benz Group AG umbenannt werden. Die bisherige Daimler Mobility AG soll in den beiden dann eigenständigen Unternehmen ­aufgehen.

Hintergrund der Zäsur ist, dass sich der schwäbische Fahrzeugkonzern bis 2039 von Dieselmotoren und der Verbrennertechnologie verabschieden will. Das Gros der Investitionen geht bereits jetzt Richtung Entwicklung elektrischer Antriebe. »Die Neuausrichtung von Daimler macht aus einer Erfolgsgeschichte zwei. Mit diesem mutigen Schritt in eine neue Zukunft schaffen wir Mehrwert mit zwei Pure-Play-Unternehmen für unsere Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und Partner«, zitierte das Handelsblatt am Montag Daimler-Boss Ola Källenius.

Planspiele, die Belegschaftsvertreter beunruhigen. »Wir brauchen im Übergang nicht nur Neues, sondern müssen Bestehendes auch fortführen«, sagte Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Daimler, gleichentags dem Handelsblatt. Dazu gehört auch, Motorenumfänge von Konkurrenten wie MAN, Scania, Iveco oder Volvo Trucks mit den eigenen zu bündeln. Brecht will so weiter hohe Stückzahlen bei geringeren Kosten fertigen können. Und Jobs an Daimler-Standorten sichern. (dpa/jW)