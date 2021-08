Unkompliziertes Impfen für alle!

Matthias Rietschel/REUTERS Impfzentrum in Dresden (29.7.2021)

Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Bundestag, erklärte am Montag anlässlich der Beratungen der Gesundheitsministerkonferenz (GMK):

Die Bundesregierung muss ihre Pläne für die weitere Bekämpfung der Pandemie zur Diskussion und Abstimmung im Bundestag stellen. Deshalb braucht es eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses, der eine Sondersitzung des Bundestages folgen muss, damit über die weiteren Maßnahmen transparent und demokratisch entschieden werden kann.

Die Bundesregierung handelt verspätet und planlos. Um einer vierten Welle der Pandemie vorzubeugen, brauchen wir jetzt schnell unkomplizierte Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung für alle Menschen, deren Alltag bürokratische Verfahren nicht zulässt. Bund und Länder müssen vom Sinn der Impfung überzeugen, um höhere Impfquoten zu erreichen. Wir brauchen mobile Impfteams überall dort, wo die Menschen sowieso hinkommen. Das gilt insbesondere für wirtschaftsschwache Regionen und Stadtteile, in denen es oft auch eine Unterversorgung mit Ärztinnen und Ärzten gibt. Und wir brauchen sofort eine flächendeckende Informationskampagne in allen Medien, die den Menschen erklärt, warum es so wichtig ist, sich jetzt impfen zu lassen. Eine – auch nur indirekte – Impfpflicht würde das Gegenteil bewirken. Unsicherheit und Sorge kann man nicht mit Zwang ausräumen. Die Prüfung von Impfstoffen für Kinder muss sorgfältig und gründlich durchgeführt werden. Hier politischen Druck auf die Ständige Impfkommission auszuüben, ist falsch und sorgt nicht für Vertrauen bei Eltern, die vor der Entscheidung stehen, ihre Kinder gegen das Virus impfen zu lassen.

Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender und Hochschulexperte der GEW, kommentierte am Montag Äußerungen der Bundesbildungsministerin zum Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG):

Die große Koalition hat die überfällige Reform des BAföG die ganze Wahlperiode über blockiert. Auch als die Coronakrise überdeutlich machte, dass die staatliche Ausbildungsförderung nur noch einen Bruchteil der Studierenden erreicht, reagierte das Bundesministerium für Bildung und Forschung achselzuckend mit einer halbherzigen Überbrückungshilfe und verzinsten Bankkrediten. Insofern ist es zu begrüßen, dass Ministerin Karliczek endlich eine BAföG-Reform in Aussicht stellt. Der Kurswechsel kommt aber leider zu spät und nur in Trippelschritten.

Der Kurswechsel kommt zu spät, weil das Parlament das Gesetz erst nach Bundestagswahl und Regierungsbildung ändern kann – wertvolle Zeit wurde verspielt. Er kommt nur in Trippelschritten, weil die von der Ministerin avisierte Anhebung der Altersgrenzen und die Flexibilisierung der Förderdauer zwar wichtige Verbesserungen sind, aber viel zu kurz greifen würden. Konsequent wäre, im Zeitalter des lebenslangen Lernens die Altersgrenzen ersatzlos zu streichen. Die Förderdauer darf nicht länger an die bürokratisch festgesetzte Regelstudienzeit, sondern muss an die durchschnittlichen Studienzeiten angepasst werden: zwei Semester mehr BAföG für alle. Darüber hinaus brauchen wir eine Anhebung der Fördersätze und Freibeträge um mindestens 15 Prozent, die Umwandlung der Förderung in einen Vollzuschuss, der nicht zurückbezahlt werden muss, und die Wiedereinführung des Schülerinnen- und Schüler-BAföG ab Klasse 10.