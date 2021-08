Hamas: Hanija als Chef bestätigt

Gaza. Im Gazastreifen ist Hamas-Führer Ismail Hanija bei einer Wahl als Chef der islamistischen Palästinenserorganisation bestätigt worden. Er sei ohne Gegenkandidaten wiedergewählt worden, erklärte die Hamas am Montag. Zehntausende Mitglieder hätten an der Abstimmung teilgenommen. Hanija ist seit 2017 Anführer des politischen Flügels der Hamas. Er lebt im Exil in der Türkei und in Katar. (AFP/jW)