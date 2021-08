Brüssel: Neue Sanktionen gegen Nicaragua

Brüssel. Die EU hat wegen »schwerwiegender Menschenrechtsverstöße« in Nicaragua Sanktionen gegen Rosario Murillo, Vize und Ehefrau des Präsidenten Daniel Ortega, sowie dessen Sohn verhängt. Wie der EU-Rat am Montag mitteilte, wurden zudem sechs weitere Vertreter der nicaraguanischen Führung sanktioniert. Präsidentensohn Juan Carlos Ortega leitet die Organisation »Movimiento Sandinista 4 de Mayo« und ist Direktor von Canal 8, einem der größten TV-Sender des Landes. Teil der Sanktionen ist das Verbot eines EU-Aufenthaltes für die Betroffenen. Außerdem werden mögliche Vermögen in der Europäischen Union eingefroren. (AFP/jW)