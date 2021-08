Afghanistan: Kämpfe um Großstädte

Kandahar. Die radikalislamischen Taliban haben den Druck auf die afghanischen Regierungstruppen mit weiteren Offensiven gegen wichtige Städte aufrechterhalten. Nach harten Kämpfen am Wochenende gab es am Montag weitere Angriffe auf die Provinzhauptstädte Laschkar Gah, Kandahar und Herat. Tausende Zivilisten flohen vor der Gewalt. In Laschkar Gah, Hauptstadt der Provinz Helmand, griffen die Taliban zeitgleich das Stadtzentrum und das Gefängnis an. Nach Angaben des Militärs schlugen die Regierungstruppen die Angriffe zwar zunächst zurück. Die Kämpfe gingen aber weiter. Seit dem Beginn des Abzugs der Truppen des Kriegsbündnisses NATO aus Afghanistan haben die Taliban weite Teile des Landes erobert, bislang aber keine größeren Städte. Die Behörden haben laut Präsident Aschraf Ghani einen Sechsmonatsplan für den Kampf gegen die Islamisten ausgearbeitet. (AFP/jW)